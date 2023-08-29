قيادي بمستقبل وطن: زيارة البرهان لمصر تعكس مكانة القاهرة وجهودها لحل أزمة السودان

الأزمة السودانية، قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، تكشف عن حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية.

موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابيا

الأزمة السودانية، وأضاف عبد اللطيف، أن موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابي ومساند لها منذ اندلاع الأحداث، حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعد هذه أول زيارة خارجية للفريق البرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة المصرية في المنطقة، متابعا: "دعم مصر للسودان ظهر في خطابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية".

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الازمة السودانية ، وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الشقيق، وذلك من خلال إيجاد حلول سياسية سلمية لإنهاء الأزمة السودانية والحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

قال سفير مصر السابق في السودان، محمد الشاذلي، إن الهدف من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر هو كسب دعم القاهرة من أجل إنهاء الازمة باعتبارها من أقوى الدول المؤثرة في المنطقة.



هدف الجولة العربية التي يجريها البرهان



وأضاف محمد الشاذلي أن الجولة التي يجريها البرهان لعدد من الدول العربية ليس هدفها الدفع بالمفاوضات قدما وإنما محاولة حشد الموقف العربي في صفه والضغط على قوات الدعم السريع لإنهاء التمرد.

وأكد سفير مصر السابق في السودان أن كلا الطرفين لا يسعى للتفاوض، وذلك بدليل المقترح الهزلي الذي تقدم به قائد الدعم السريع حميدتي، والي يهدف لتقسيم السودان وهو ما رفضه البرهان بشكل قاطع.

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مصر حيث سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



البرهان يتوجه لمصر في أول محطاته



ووفقا لبيان مجلس السيادة السوداني كان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان البرهان أكد في كلمة مسجلة من بورتسودان أذيعت أمس الاثنين أنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.

كما شدد على أن القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وقال البرهان: نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك والقوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.

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