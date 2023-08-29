الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قيادي بمستقبل وطن: زيارة البرهان لمصر تعكس مكانة القاهرة وجهودها لحل أزمة السودان

شعبان عبد اللطيف،فيتو
شعبان عبد اللطيف،فيتو

الأزمة السودانية، قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، تكشف عن حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية.

موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابيا 

الأزمة السودانية، وأضاف عبد اللطيف، أن موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابي ومساند لها منذ اندلاع الأحداث، حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعد هذه أول زيارة خارجية للفريق البرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة المصرية في المنطقة، متابعا: "دعم مصر للسودان ظهر في خطابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية".

Advertisements

 

الازمة السودانية ، وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الشقيق، وذلك من خلال إيجاد حلول سياسية سلمية لإنهاء الأزمة السودانية والحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

 

الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية

 

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل  الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

 

قال سفير مصر السابق في  السودان، محمد الشاذلي، إن الهدف من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر هو كسب دعم القاهرة من أجل إنهاء الازمة باعتبارها من أقوى الدول المؤثرة في المنطقة.


هدف الجولة العربية التي يجريها البرهان 


وأضاف محمد الشاذلي أن الجولة التي يجريها البرهان لعدد من الدول العربية ليس هدفها الدفع بالمفاوضات قدما وإنما محاولة حشد الموقف العربي في صفه والضغط على قوات الدعم السريع لإنهاء التمرد.

وأكد سفير مصر السابق في السودان أن كلا الطرفين لا يسعى للتفاوض، وذلك بدليل المقترح الهزلي الذي تقدم به قائد الدعم السريع حميدتي، والي يهدف لتقسيم السودان وهو ما رفضه البرهان بشكل قاطع.

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مصر حيث سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


البرهان يتوجه لمصر في أول محطاته 


ووفقا لبيان مجلس السيادة السوداني  كان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان  مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان البرهان أكد في كلمة مسجلة من بورتسودان أذيعت أمس الاثنين أنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.

كما شدد على أن القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وقال البرهان: نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك والقوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الازمة السودانية البرهان حميدتي الدور المصرى السيناريوهات القادمة

مواد متعلقة

السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية وتطورات مسار دول جوار السودان

موقف مصر من الأزمة السودانية، إنهاء النزاع ووقف نزيف الدم وعدم تدخل أي أطراف خارجية

خبير استراتيجي: اجتماع إثيوبيا لن يحل الأزمة السودانية

تطورات موقف مصر من الأزمة السودانية، الاجتماع الأول للآلية الوزارية الأبرز

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية