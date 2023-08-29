الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سفير مصر السابق في السودان يكشف أهداف زيارة البرهان لمصر وعدد من الدول العربية

عبدالفتاح البرهان،
عبدالفتاح البرهان، فيتو

قال سفير مصر السابق في  السودان، محمد الشاذلي، إن الهدف من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر هو كسب دعم القاهرة من أجل إنهاء الازمة باعتبارها من أقوى الدول المؤثرة في المنطقة.


هدف الجولة العربية التي يجريها البرهان 

وأضاف محمد الشاذلي أن الجولة التي يجريها البرهان لعدد من الدول العربية ليس هدفها الدفع بالمفاوضات قدما وإنما محاولة حشد الموقف العربي في صفه والضغط على قوات الدعم السريع لإنهاء التمرد.

وأكد سفير مصر السابق في السودان أن كلا الطرفين لا يسعى للتفاوض، وذلك بدليل المقترح الهزلي الذي تقدم به قائد الدعم السريع حميدتي، والي يهدف لتقسيم السودان وهو ما رفضه البرهان بشكل قاطع.

 

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مصر حيث سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

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البرهان يتوجه لمصر في أول محطاته 

ووفقا لبيان مجلس السيادة السوداني  كان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

 ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان  مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان البرهان أكد في كلمة مسجلة من بورتسودان أذيعت أمس الاثنين أنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.

كما شدد على أن القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وقال البرهان: نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك والقوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.
 

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