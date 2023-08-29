الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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منوعات

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

طفل روسي يرسم على
طفل روسي يرسم على تيشيرت حبيبة، فيتو

نظمت مؤسسة "روس أتوم"، احتفالية للعاملين في مشروع بناء المفاعل النووي بالضبعة، ضمت أنشطة مختلفة ممتعة، من بينها مسابقات بعنوان "ماذا تعرف عن تاريخ روسيا والحضارة المصرية؟"، ومسابقة الأسرع في بناء الأهرامات بقطع الخشب، ولعبة الشطرنج الروسي، بالإضافة إلى ورشة رسم للأطفال على خوذات المهندسين التي أقبل عليها الأطفال الروس من أبناء العاملين بالضبعة.

طفل يرسم على تيشيرت حبيبة، فيتو

3 أطفال روس لم يجدوا خوذات للرسم

وعندما انتهت الخوذات الــ 75، بقي 3 أطفال روس صغار لم يجدوا خوذات للرسم، وأمام بكائهم الشديد لعدم مشاركتهم في ورشة الرسم، وبسرعة وجدت الطالبة حبيبة شريف حلا، لإيقاف بكاء الأطفال الروس وإسعادهم بأن جلست على الأرض، وأعطتهم الألوان، وقالت: "ارسموا على ظهري"، ومع دهشة الأطفال وأسرهم، إلا أن الأطفال رحبوا بالفكرة، وتحول المشهد من بكاء إلى فرحة، وأخذوا يرسمون على تيشيرت حبيبة مستمتعين، وظلت حبيبة جالسة حتى انتهوا من رسوماتهم، وشعرت حبيبة بالسعادة لقدرتها على إسعاد الأطفال.

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وتقدمت عائلات الأطفال الروس للفتاة المصرية بالشكر على سرعة التصرف وإسعاد أطفالهم.

إشادة اللجنة المنظمة

 كما أشادت اللجنة المنظمة برئاسة الكسندر بايباكوف، ونجوى عماد بهذا الموقف الذي بدا بسيطا، لكنه أسعد ثلاثة أطفال روس.

طفل روسي يرسم على تيشيرت حبيبة، فيتو

 كما أشادت الدكتورة رانيا حسن، عضو وفد الخريجين المشاركين في الاحتفالية، بموقف حبيبة، قائلة: "الموقف في معناه كبير، وأنا شخصيا اتعلمت منه".

موقف نبيل

وعلقت المهندس تاتيانا بأن الموقف نبيل من حبيبة، ويعكس الروح الطيبة بين المصريين والروس.

جاء هذا المشهد في إطار أمسية كبرى أُقيمت للمهندسين والفنيين الروس والمصريين وعائلاتهم المشاركون في بناء المفاعل النووي بالضبعة كنوع من الترفيه عنهم.

جدير بالذكر أن مشروع مفاعل الضبعة هو أكبر مشروع تعاون مصري روسي منذ بناء السد العالي في الستينيات.

وفد من محطة الضبعة يزور أكاديمية روس أتوم الفنية ومحطة نوفوفورنيج النووية

بنموذج للأهرامات ومفاعل الضبعة، روس أتوم تحتفل بذكرى تأسيسها

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وفد من محطة الضبعة يزور أكاديمية روس أتوم الفنية ومحطة نوفوفورنيج النووية

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