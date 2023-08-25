بنموذج للأهرامات ومفاعل الضبعة، روس أتوم تحتفل بذكرى تأسيسها

شارك وفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد فى أولى احتفالات مؤسسة روس أتوم بمنطقة الضبعة للعاملين بالمفاعل النووى من المهندسين والفنيين الروس والمصريين والذى تزامن مع مرور 25 عاما تأسيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة روس أتوم والمشرفة على إنشاء المفاعلات النووية داخل وخارج روسيا وحاليا تنفذ بناء 35 مفاعلا نووىا في العالم من بينهم مصر.

تكريم عدد من العاملين للتفوق المهني

وتم تكريم عدد من العاملين بها للتفوق المهني.

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ووجهت الدعوة إلى 1000 شخص من المهندسين والفنين الروس والمصريين وعائلاتهم للمشاركة في عدة مسابقات ثقافية وفنية من خلال ثلاثة خيام كبيرة، ضمت بعض الألعاب الروسية الشعبية واسئلة عن تاريخ الحضارة المصرية وحول عظمة بناء الأهرامات والرموز المصرية القديمة واللغة الهيروغليفية، ومسابقة التاريخ في زجاجة وهي ورشة عمل حول ابتكار الاعمال الفنية الجميلة من خلال تعبئة الزجاجات بالرمل الملون.

كما تضمنت الاحتفالات مسابقة ماذا تعرف عن روسيا، كما تم بناء نموذج للأهرامات وآخر للمفاعل النووي بالضبعة في إشارة إلى مسيرة مصر التي لا تتوقف من أجل التقدم والازدهار منذ بناء الأهرامات إلى بناء المفاعل النووي بالضبعة.

الأطفال الروس والمصريون

وتم توزيع الجوائز على المتسابقين، كما قام الأطفال الروس والمصريين برسم أشكال مختلفة لها علاقة بالمفاعل ورسموا على خوذات المهندسين.

وفي الختام تم دعوة الحضور على تذوق المأكولات الروسية الشهيرة.

وأعرب المهندسون الروس عن سعادتهم بأول حفل فنى ينظم لهم منذ بداية عملية البناء على أمل تكرار هذه الأمسيات الفنية والثقافية والتي تساعد في التقارب الإنساني بين العاملين لخلق أسرة كبيرة بينهم، كما تقدم شئ من الترفيه بعد عناء العمل الشاق.

التعامل مع الخبراء الروس

ومن جانبه، أعرب شريف جاد عن سعادته لاختيار روس آتوم لأعضاء جمعية الخريجين للمشاركة في تنظيم الاحتفالية، وهو ما يعكس الثقة في الخريجين الذين أسعدهم التعامل مع الخبراء الروس وعائلاتهم.

وأشار جاد إلى أهمية مشاركة الفرق الفنية الروسية والمصرية في مثل هذه الاحتفالات أمام بناة المفاعل كما كان يحدث أيام بناء السد العالي.

وأكد جاد أن وزارة الثقافة المصرية سوف ترحب بهذه المشاركة في ظل ما تملكه من إمكانيات كبيرة من الفرق الشعبية والاستعراضية والموسيقية بالإضافة إلى التنورة بإشكالها الكلاسيكية والحديثة.

كما يمكن ان تنظم ورش فنية لأبناء العاملين من الروس والمصريين بالضبعة.

شارك من الخريجين كل من: الدكتور وليد علي، والدكتور عاطف السيد، والدكتور محمود النقيب، والدكتور عمرو بسيوني والدكتور رانيا احمد، والدكتور هشام هاشم، والدكتور أحمد السباعي والدكتور اسلام صابر والدكتور عبد العزيز محمد والدكتور محمد غنيم وحاتم أبو النجا.

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