مصرع ربة منزل وابنها في انفجار أسطوانة غاز بكرداسة

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر تأثرهما بإصابتهما في حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة كرداسة، وما زال ثلاثة أبناء في حالة حرجة.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب في شقة سكنية إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة كرداسة.

وكان تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشارع الأربعين دائرة مركز كرداسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن خمسة مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام قبل أن تفارق الأم وأحد الأبناء الحياة.

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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.