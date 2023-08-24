الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي، شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة إعانة شهر سبتمبر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،فيتو

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشرف على «بيت الزكاة والصدقات» بمضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر سبتمبر 2023م، لجميع المستحقين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد.

صرف الإعانة الشهرية من بيت الزكاة والصدقات 

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» عن موعد بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر سبتمبر، من فروع البنوك ومكاتب البريد، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الخميس الموافق 24 من أغسطس 2023، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

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جهود بيت الزكاة والصدقات 

جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

 

بيت الزكاة والصدقات المصرى يطلق قافلة مساعدات بمحافظة مطروح

وفي سياق متصل أعلن «بيت الزكاة والصدقات المصري» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر-إطلاق حملة موسعة لرعاية الحالات الأوْلى بالرعاية، بالتعاون مع محافظة مطروح، وذلك فى إطار البرامج التنموية التى يتبناها بيت الزكاة والصدقات المصري لإيصال المساعدات للمستحقين فى المناطق النائية والقرى والنجوع فى كل المحافظات، وفق قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات؛ لضمان وصول المساعدات للحالات الأوْلىبالرعاية لأهالينا في محافظة مطروح.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات المصري» في بيان له أن الحملة تستهدف توزيع 500 كرتونة مواد غذائية تشمل كميات من الزيت والسكر والمكرونة، وذلك في إطار «برنامج إطعام»، للحالات المستحقة وفق قاعدة بيانات أهالينا المستحقين للزكاة والصدقات في كل المحافظات؛ لضمان وصول المساعدات الغذائية والملابس للحالات الأوْلى بالرعاية على مدار العام.{‌وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

كما تشمل الحملة تسليم 14 من الفتيات اليتيمات وغير القادرات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية؛ أجهزة كهربائية (غسالة- ثلاجة- بوتاجاز)، فى إطار مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج  بجميع محافظات الجمهورية،وذلك بعد تَسلُّم طلبات المشاركة في مبادرة «تيسير الزواج» التي أطلقها بيت الزكاة في شهر يونيو الماضي لمشاركة أهالينا أفراحهم، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

كما شملت الحملة حفر 10 آبار مياه ارتوازية للأهالي المستحقين بالمناطق النائية من المحافظة، الذين يعانون من نُدرة المياه الصالحة للشرب بمناطقهم الصحراوية.

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«بيت الزكاة والصدقات المصرى» يطلق قافلة مساعدات بمحافظة مطروح

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بيت الزكاة والصدقات: تقديم خدمات علاجية لـ4200 مريض بنهاية يوليو الماضي

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