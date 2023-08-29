النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها الجدد

شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام الدورة التأسيسية الثالثة لأعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، والتي انعقدت في الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ / ٨ /٢٠٢٣ بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

النيابة الإدارية

ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأعضاء الجُدُد على بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكدًا على أهمية البحث العلمي والاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة الإدارية من أداء رسالته السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

Advertisements





وتضمن البرنامج التدريبي لتلك الدورة على عددٍ من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، واختتمت بمناقشة قضائية في القضايا العملية.

أعضاء الهيئة

وألقى المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشارسعد خليل نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشارشادي حامد الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادة إتمام الدورة التدريبية.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

هيئة النيابة الإدارية:



هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.