مواصفات هاتف  HUAWEI nova 11i بعد إطلاقه رسميا

أطلقت هواوي هاتف HUAWEI nova 11i رسميًّا بخاصية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge Turbo وبطارية 5000 ملي أمبير وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف HUAWEI nova 11i.

مواصفات هاتف HUAWEI

يأتي هاتف HUAWEI nova 11i بمعالج Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وشاشة عرض كاملة مقاس 6.8 بوصة بشكل الثقب وتأتي من نوع IPS LCD بدقة الـ 1080×2388 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 385 بكسل لكل إنش مع حساسية لمس 270Hz مع كاميرا أمامية مقاس 16 ميجابكسل وكاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل وبألوان Starry Black, Mint Green.

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وتُستخدم كاميرا البورتريه فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل في المقدمة مستشعرًا مقاس 1.8 بوصة ويأتى هاتفHUAWEI nova 11i بكاميرا أمامية ثانية لالتقاط صور السيلفي عن قرب بدقة 16 ميجابكسل، كما تدعم خاصية تجزئة الصورة الشخصية وتشويش الخلفية والتي تدعم نطاقات تكبير متعددة لمختلف المجالات.

تقنية الشحن النفاث

وبالنسبة للبطارية فالهاتف يأتي ببطارية تبلغ قدرتها 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن النفاث HUAWEI SuperCharge Turbo بقوة 40 واط.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة ويتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت كما يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.