مواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova Y91، بعد إطلاقه رسميا

اطلقت هواوي رسميا هاتف HUAWEI nova Y91 المزود ببطارية بسعة 7000 ملي أمبير/ساعة تدعم الشحن الفائق SuperCharge بقدرة 22.5 واط وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف هواوي الجديد.

مواصفات هاتف هواوي

يأتي هاتف هواوي HUAWEI nova Y91 ببطاريه تبلغ 7000 ملي أمبير/ساعة بتصميم ثنائي الخلية وكثافة طاقة عالية حيث حصل على شهادة سلامة البطارية العالمية حيث يدعم هاتف هواوي تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 29 ساعة، أو إجراء مكالمات لمدة 71 ساعة، أو لعب الألعاب لمدة 12.5 ساعة.

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وياتى الهاتف بخاصية الشحن الفائق SuperCharge بقدرة 22.5 واط للشحن الذكي الذي يتيح للهاتف إمكانية التعرف على مستوى شحن البطارية وحالة الشحن من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي حيث يدير الشحن والتفريغ بذكاء لمنع البطارية من الوصول إلى حالة الشحن الكامل دائمًا وإطالة عمرها وعندما يحتاج المستخدم إلى شحن هاتفه بسرعة، يمكن إيقاف تشغيل الشحن الذكي واستخدام الشحن الفائق SuperCharge بقدرة 22.5 واط لشحن الهاتف بصورة أسرع لاستخدامه طوال اليوم وعند شحن الهاتف لمدة 10 دقائق قبل التوجه إلى العمل، سيتم تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 3.2 ساعة

كما يوفر الهاتف تجربة شحن آمنة من خلال نظام حماية الشحن المكوّن من 20 طبقة. أثناء الشحن، يمكن للنظام التعرف على كابلات الشحن والشواحن غير القياسية وتقليل درجة حرارة البطارية والجهد الكهربائي تلقائيًّا ولن يدخل النظام إلى وضع الشحن الفائق SuperCharge وسيعمل تلقائيًّا على إيقاف الشحن في حال ارتفاع درجة حرارة منفذ الشحن USB.

ويبلغ وزن الهاتف 214 جرام مع دعم تركيب شريحتين إتصال 4G ولا يدعم تركيب كارت ميموري وشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.95 بوصة بدقة 1080×2376 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 376 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز

وياتى الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 610 ومساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرا مخصصة للعزل

وبالنسبة للكاميرات يضم هاتف هواوي كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps والكاميرا الخلفية مُزدوجة، الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل مُخصصة للعزل.