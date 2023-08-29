تعرف على برنامج الأهلى الطبى في الموسم القادم

الأهلى، أكد تامر أبوالعينين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه فخور بالعمل داخل منظومة الأهلي، مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق شرف عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

محمد أبو العينين طبيب النادي الأهلي

وأوضح أبوالعينين أنه متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، ودرس في ألمانيا، وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية».

وأضاف: «تم اختياري للعمل في النادي الأهلي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقمنا بعقد اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل.

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وواصل: «الإدارة الطبية بالنادي الأهلي تضم عددا كبيرا من الأفرع والتخصصات، وتضم أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية، وخطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلا وتفادي الإصابات قدر الإمكان».

وأكمل: «قمنا بعمل قياسات بدنية لكل لاعبي الأهلي، وقمنا بعمل ملفات خاصة لكل عنصر داخل الفريق، من أجل الاعتماد عليها مستقبلا، حيث ينصح اللاعبين دائمًا بالنوم مبكرًا والالتزام بالغذاء الصحي، والتدريبات، والتوجه للجهاز الطبي فور الشعور بأي إصابة أو وجود اي شكوى، من أجل اللحاق بها مبكرًا».

وختم: «أنا ضيف جديد على النادي الأهلي، وشرف لي التواجد في نادٍ عريق، وأنا أقوم باستكمال مسيرة زملائي السابقين، وأشكر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق، وسنبني على العمل بنفس الفريق الطبي الموجود مع بعض الإضافات في المرحلة المقبلة».

قام مسئولو النادي الأهلي بقيد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فقط في قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

ويحق للأهلي قيد 18 لاعبا فقط و7 أعضاء جهاز فني ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الفريق الحق في الاستبدال بحد أقصى 48 ساعة قبل المباراة أي يوم 13 من الشهر القادم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الثاني للفريق في النمسا صباح اليوم.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي سيخضع لها للفريق في مران اليوم بالإضافة إلي مراجعة بعض الأحمال البدنية التي سوف يخضع لها بعض اللاعبين لرفع معدلات اللياقة البدنية لهم خلال فترة الإعداد.

انتظم خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق صباح اليوم بعد تعافيه من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق الثاني صباح اليوم في النمسا بعد تعافيه من الإصابة.

انطلق منذ قليل المران الثاني للنادي الأهلي في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق رسميا بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.



من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في معسكر النمسا طالبه خلالها بالتركيز نظرا لكونه سيكون المهاجم الأول في حساباته الفنية في الموسم الجديد بعد فشل صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وقال مصدر داخل الفريق إن كولر أكد للاعب أنه سيقوم بإعادة تقديمه بشكل جديد يعيده من جديد لمقدمة تصنيف المهاجمين في الدوري المصري ولكنه يحتاج إلى التزامه وتركيزه داخل الملعب وخارجه.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ مسئولي النادي أنه لن يكون في حاجة إلى مهاجم أجنبي جديد بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي.

أضاف أن كولر أكد أنه سيخوض المنافسات القادمة محليا وقاريا دون مهاجم لحين التعاقد مع سوزا في انتقالات الشتاء القادم.

وأوضح أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه ينتظر حتى انتهاء فترة القيد إما التعاقد مع سوزا أو سيبدأ الموسم دون مهاجم والاعتماد علي الموجودين في القائمة صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو ومحمد زعلوك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الثانى بالنمسا اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات النادي الرسمية صور تحرك فريق الكرة إلي ملعب التدريب لخوض المران الثاني.

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