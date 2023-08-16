جامعة النيل تكشف عن 18 سببا تجعلها اختيارا مثاليا لطلاب الثانوية

كشفت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن سببًا تجعل الطلاب وأولياء الأمور يختارون جامعة النيل الأهلية للالتحاق للدراسة بها كونها أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق العام الجامعي 2023_2024، وانطلاق تنسيق المرحلة الثانية، والاعلان عن بدء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،

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الجامعة الريادية الأولى على مستوى الجامعات الأفريقية

وجاءت الأسباب لاختيار جامعة النيل الأهلية كالتالي، أنها جامعة تضم هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترف بهم دوليا، تدعم الطلاب بأحدث التقنيات والمعرفة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وتضم الجامعة داخلها حياة جامعية نابضة بالحيوية حيث يوجد بها 20 ناديا طلابيا، وصالة رياضية، ومرافق رياضية، وورش عمل، وأنشطة خارجية، ومنافسات وطنية/دولية، والجامعة بها تعليم قائم على مشاريع مدمجة بتخصصات مختلفة حيث يعمل الطالب على هذه المشاريع المتعددة التخصصات لتعزيز مهاراته وتقوية سيرته الذاتية، كما أن الحد الأدنى لسنوات التخرج بالجامعة يمكن تحقيقه في ثلاث سنوات ونصف في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

تدعم الطلاب بأحدث التقنيات والمعرفة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم

والجامعة حاصلة على اعتماد دولي من بيرسون ومحلي من المجلس الأعلى للجامعات، وأتاح للجامعة أن يكون لديها شبكة عالمية من الخريجين يعملون في 20 دولة، ويشكل ذلك 25٪ من الخريجين، وبرامج العمل والدراسة تتضمن العمل كمساعد لأعضاء الهيئة المعاونة للتدريس أو الباحثين، أو كمتدرب يدعم الأقسام الإدارية المختلفة في الجامعة.

ويميز الجامعة التعلم العملي مع الممارسة التطبيقية التي تعكس ثقافتنا التعليمية الفريدة، ويشمل ذلك التدريبات العملية الإلزامية المطالبة لتخريج الطالب والتي تكون متاحة من خلال شراكة الجامعة مع هيئات وشركات محلية ودولية، ومراكز البحث والمختبرات بالجامعة عالية التقنية وبدورها ساهمت في تشجيع الطلاب لنشر أكثر من 100 بحث علمي دولي وكتابة مقترحات أو مشاريع تمويل، وتحوي الجامعة بيئة مبتكرة وتحفيزية ساعدت على إنشاء أكثر من 50 شركات ناشئة من قبل طلاب الجامعة وذلك من خلال دورات وورش عمل وفعاليات تتعلق بريادة الأعمال والابتكار.

وتضم جامعة النيل الأهلية مجتمع متنوع وشامل لديه فعاليات وأنشطة ثقافية ومبادرات وخدمات متعددة الثقافات تم إنشاؤها استنادًا إلى اهتمامات الطلاب، بالإضافة إلى اتحاد طلاب قوي ومؤثر لديه ميزانية مستقلة لدعم العديد من الأنشطة والحفلات والمسابقات والفرص التطوعية والمسؤولية الاجتماعية.

بجانب دعم التعليم المستمر من خلال هيئات في الجامعة مثل التعليم التنفيذي وتوفير برامج دراسات عليا مثل دبلومة FESTO المهنية الشاملة في مجال الأتمتة والميكاترونكس، هذا بخلاف المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلاب المتفوقين علاوة على ذلك، تدعم NU جميع أنشطتهم ومسابقاتهم ويمكنهم كسب المال أيضًا من خلال برنامج العمل والدراسة، وهناك لجنة المساعدات المالية لمساعدة الطلاب الجيدين الذين يواجهون صعوبات حيث يتم تطبيق معايير مختلفة لتناسب الجميع.

والجامعة لديها شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة، وبها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، وبها برامج أكاديمية متميزة مع تخصصات ثانوية حديثة في مجالات مختلفة لتحسين معرفة الطلاب ومؤهلاتهم، ويحصل طلاب فصل 2023_2024 على شهادة كفاءات وشهادة أخرى بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل وهذه الشهادات لها فعالية كبيرة تميزهم في سوق العمل.

يذكر أن جامعة النيل الأهلية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة ”الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا” وجائزة “أفضل قيادي ريادي أفريقي” متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الأهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين أهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في اهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.

وتتيح الجامعة لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

يذكر أيضًا أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية مثل ابل – هواوي – فودافون – فاليو – مايكروسوفت.

ويمكن للطلاب التقدم إلى جامعة النيل الأهلية من خلال التقديم في 4 كليات وهى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتقدم جامعة النيل الأهلية منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

ويمكن التقدم إلى الجامعة من خلال رابط هنا وزيارة الموقع الإلكتروني من خلال رابط هنا ومن خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.