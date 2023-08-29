الرعاية الصحية: نجاح ثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر

نجحت ثلاث منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR وحدة طب أسرة "حاجر المحاميد " ووحدة طب أسرة "الزمامي"، ووحدة طب أسرة "النجوع بحري " وتخدم هذه المنشآت حوالي 56500 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر وقدمت مايقرب من 150 ألف خدمة طبية.

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وهذا قد وصل عدد المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 22 منشأة منها 3 مستشفيات و3 مراكز و16 وحدة طب أسرة،

إضافة إلى حصول 34 مركزا ووحدة على درجة التسجيل والتي تعد الخطوة الأولى للاعتماد.

فيما ثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية جهود كتيبة العمل بالمنشآت وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية.

جدير بالذكر أن مركز طب أسرة الأقصر، يخدم حوالي 33816 نسمة، وقدم المركز 162843 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

ويقدم المركز العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:-

▪️عيادة طب الأسرة

▪️عيادة نساء وتوليد

▪️الفحص الطبي الشامل

▪️عيادة الأسنان

▪️عيادة تنظيم الأسرة

▪️خدمات المعمل

▪️خدمات أشعة x

▪️خدمات أشعة الأسنان

▪️التطعيمات، رعاية الطفل

▪️الإسعافات الأولية

▪️الصيدلية

▪️ خدمات الطب الوقائى

▪️متابعة الأطفال الأصحاء

▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة

▪️التثقيف الصحي



ويقدم المركز الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بالحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.