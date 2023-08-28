الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: سوء التغذية قضية صحية تؤثر على ملايين البشر

د.أحمد المنظري المدير
د.أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، فيتو

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط ان إطلاق إطار الأمم المتحدة الإقليمي للتعاون في مجال التغذية،  مبادرة رائدة جاءت ثمرة للتعاون الدؤوب فيما بين منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.


سوء التغذية قضية صحية بالغة الأهمية

اكد في بيان له اليوم إن سوء التغذية قضية صحية بالغة الأهمية، ومِمَّا يُؤسف له أنها مستمرة في الأقاليم وتؤثر على ملايين الأشخاص في مختلف البلدان ويُعزَى استمرارها لأسباب عديدة، منها الصراعات، والكوارث الطبيعية، وغيرها من حالات الطوارئ، ناهيك عن الأزمات الإنسانية الناجمة عن كل ذلك، وفي واقع الأمر، فإن إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يستضيف أكثر من نصف اللاجئين في العالم، ويضُم العدد الأكبر من النازحين داخليًّا عالميًّا.

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انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكد الدكتور أحمد المنظري أنه في إطار الاستجابة  لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، سعَت منظمة الصحة العالمية إلى التصدّي لشتى صور انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. 

وقد نُفِّذ العديد من التدخلات في هذا المجال وحُشِدَت موارد ضخمة لدعم السكان المتضررين، ولكن بالرغم من الجهود الرامية إلى مكافحة سوء التغذية، والتقزُّم، والهزال، وعَوَز المغذيات الزهيدة المقدار، فإن كل تلك الصور لا تزال تؤثر على ملايين الأطفال والأشخاص من جميع الأعمار في إقليمنا.

 وتابع حديثه بان هذا أمر غير مقبول وينبغي وضع حد له. كما أنه يعي الجوانب الأخرى لسوء التغذية مثل زيادة الوزن والسِمنة. فهي أيضًا تهدد صحة السكان.
وفي إطار جهودنا الرامية إلى وضع برامج التغذية على المسار الصحيح على الصعيد القُطري، أعدَّت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة، استراتيجية إقليمية للتغذية. 

وقد ساعدت البلدان على وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتصدّي لهذا العبء المزدوج الناجم عن نقص التغذية وزيادة الوزن والسمنة.

وتبرهن الاستراتيجية الإقليمية وهذا الإطار الجديد للتعاون على التزامنا بالعمل معًا لمكافحة سوء التغذية وإنقاذ أرواح الأطفال، الأمر الذي يساعد على تحقيق الرؤية الإقليمية للمنظمة المتمثلة في «الصحة للجميع وبالجميع».

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أحمد المنظري الأمم المتحدة للطفولة الدكتور أحمد المنظري برنامج الأغذية العالمي منظمة الامم المتحدة للطفولة منظمة الصحة العالمية منظمة الأغذية

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