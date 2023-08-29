الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ختام القومي وانطلاق الدورة الـ 30 للتجريبي في العدد الجديد من مسرحنا

سميحة ايوب ونيفين
سميحة ايوب ونيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "834". 

موضوعات جريدة مسرحنا 

واستهل العدد في المتابعات والاخبار بتقرير خبري عن عرض "فريدة" الذي حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الزرقاء بالأردن، وتكتب نادين فتح الله عدة أخبار حول عروض: "سجين على مسرح ريفولي،  و"فرز تاني" بمسرح سان جورج، و"ضي القمر" بمسرح كنيسة مارينا بشبرا.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح 

وتستعرض همت مصطفى بالتفصيل وقائع حفل ختام وجوائز الدورة "16" للمهرجان القومي للمسرح المصري. وتكتب رانيا زينهم أبو بكر حول تجربة "الخوف كبيان فني" التي استقبلها مسرح روابط وتجمع بين المنطقة العربية وأوروبا الشرقية.

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وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت وسامية سيد آراء الفائزين بجوائز الدورة 16 بالمهرجان القومي في ملف خاص.

وفي باب رؤى تكتب سارة أشرف القمر لو غاب.. ثأر عفا عيه الزمن، وتكتب د. داليا الدسوقي بارباس يعيد طرح القضية من جديد في "يهودي مالطا".

وفي باب نوافذ يكتب عيد عبد الحليم عن "مسرح الفلاحين وجماليات مسرحة الأماكن المفتوحة"، ويستعرض أحمد محمد الشريف كتاب "الممثل المسرحي المصري والتوثيق" ضمن إصدارات المهرجان القومي.

 جريدة مسرحنا 

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي. 

مسرحنا تحتفي بمسيرة الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني

المهرجان القومي للمسرح "مقترحات وأمنيات" في العدد الجديد من مجلة مسرحنا

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موضوعات جريدة مسرحنا حفل ختام المهرجان القومي للمسرح جريدة مسرحنا الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرحنا

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المهرجان القومي للمسرح "مقترحات وأمنيات" في العدد الجديد من مجلة مسرحنا

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