الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح "مقترحات وأمنيات" في العدد الجديد من مجلة مسرحنا

غلاف مجلة مسرحنا،
غلاف مجلة مسرحنا، فيتو

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" والذي يحمل رقم "831 ".

 

موضوعات مجلة مسرحنا 

واستهل العدد في المتابعات والاخبار بتقرير خبري عن عرض "جنة كوكي" والذي يقدم على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وتستعرض ياسمين عباس خبر عن كتاب "مسرح يوسف وهبي" والذي صدر حديثا عن دار المعارف للدكتورة أسماء بسام.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت آراء وأمنيات المسرحيين للدورة 16 من المهرجان القومي، كما تحاور رنا رأفت الفنان خالد العيسوي حول شخصية راشد السياف في "باب عشق" ومحطات في مشواره الفني. 

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وفي باب رؤى تكتب جهاد طه حول عرض "حالة طوارئ" لفرقة قصر ثقافة بني سويف، ويكتب دكتور محمود كحيلة حول مدينة أحلام المخرج أحمد عبد الجليل والتي قدمت للطفل بقصر ثقافة المنصورة، كما يكتب أشرف فؤاد عن عرض تشارلي بعنوان "تشارلي.. الصعلوك المحترم.. عندما ينتصر الصمت للضعفاء".

 

مجلة مسرحنا 

وفي باب نوافذ يكتب عبد الغني داوود من دفتر أحوال المسرح المصري.. ومسرحية "اللجنة" المحاصرة!؟ ويسافر بنا هشام عبد الرؤوف في رحلة حول المسرح العالمي، ويكتب عيد عبد الحليم عن التنوع في مسرح خالد الصاوي، ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "نهاية معركة الفودفيل".

مسرحنا تحتفي بمسيرة الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني

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