محافظة القاهرة تنفي هدم مقبرتي الإمام ورش بن نافع وأمير الشعراء (صور)

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرتى الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.



وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

مقبرة الإمام ورش بن نافع

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

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مقابر الإمام الشافعى

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن هناك توجيهات للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشأن حصر سكان أحواش المقابر تمهيدا لنقلهم، لافتا إلى أن المحافظة تدرس الآن تعويض السكان ماديا أو منحهم وحدات سكنية بديلة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو إن العلامات الحمراء المتواجدة على مقابر الإمام الشافعى، كانت بهدف حصر سكان أحواش المقابر، موضحا أن الحصر يتم فى كافة المقابر المتواجدة بالقاهرة.



وأجرت " فيتو" جولة بشارع الطحاوي المسمي على اسم أبي جعفر إبن محمد الطحاوي والذي انتهت الية رياسة الطائفة الحنفية في مصر والذى يضم بين جانبية مقابر غاية في الرقي والأناقة مبنية علي الطراز المملوكي والعثماني والأندلسي لعظماء أثرو حياتنا السياسية والثقافية والأدبية في أزمنة خلت، ما تقطع بضع خطوات علي قدميك حتي تتفاجأ بمقبرة إسماعيل باشا صدقي أحد أشهر ساسة مصر إثارة للجدل ومن ينسب آلية دومًا محاولة أثقال نفوذ الملك فؤاد بوضعة لدستور 1930 مبني يمتاز بجمال معماري فريد ولكن طالته يد خفية دونت علي مدخلة باللون الأحمر الرقم 554 ما أن تنعطف يسارا حتي تصطدم بمقبرة يحيي باشا إبراهيم رئيس وزراء مصر الأسبق والملقب بشيخ القضاء والذي ينسب آلية الإفراج عن الزعيم سعد زغلول بعد أسبوعين فقط من توليه الوازرة وايضا قد دون عليها هذا الرقم556 نفس الشيء أيضا لمقبرة محمود سامي باشا البارودي والتي حملت الرقم543 علي مدخلها ومحمد توفيق نسيم باشا والتي حملت الرقم 544 وإلى جانبها مقبرة عدلي باشا يكن والتي خصت بالرقم 538 بجانب مقربتي محمد علوي باشا رائد طب الرمد في مصر وعمر عزمي باشا أول ناظر للزراعة في مصر والتي حملتا الأرقام 502 و521، وجميعهم دون علي مدخلهم نفس الأرقام التي دونت علي مدخل مقبرة علي باشا فهمي والذي يشاع عن نية هدمها.

