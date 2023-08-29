الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

طلاب أدبي الثانوية العامة ببني سويف يختتمون امتحانات الدور الثاني

احدى لجان بني سويف،
احدى لجان بني سويف، فيتو

اختتم طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة ببني سويف 2023، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

 

وتابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023م، والتي جرى عقدها على مدار 10 أيام، إعتبارًا من 19 أغسطس الجاري واختتمت اليوم الثلاثاء، حيث زاد العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني عن 3400 طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الدور الأول "التي جرت خلال يونيو ويوليو الماضيين" أكثرمن 19 ألف طالبًا وطالبة "نظامي / خدمات / منازل" موزعين داخل 50 لجنة.

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واطمأن المحافظ، من  "محمد عبد التواب" وكيل الوزارة، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وإنتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان.

 

حيث أدى "اليوم" طلاب علمي "علوم" امتحان مادة الأحياء بإجمالي 241 طالبا وطالبة بنسبة حضور 88%، فيما أدى طلاب العلمي "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 217 طالبا  بنسبة حضور 94%، بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 88 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 100 %.

 

حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بتعليمات الامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، وقيام الملاحظين بالتأكيد على الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10دقائق، وموجها الشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء عقد امتحانات الدور الثاني.

 

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