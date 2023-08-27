محافظ بني سويف يتابع امتحان الديناميكا لطلاب دور ثاني الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير وأعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022/2023، والتي كانت قد انطلقت "السبت قبل الماضي" وتُجرى على مدار 10 أيام، لتختتم يوم الثلاثاء المقبل.

ويزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن 3 آلاف و436 طالبًا وطالبة "نظامي وخدمات ومنازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية، منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم" طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 217 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95 %

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ولفت وكيل الوزارة إلى تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدي لأي محاولات غش، منوهًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة.