الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فتح باب التسجيل في البرامج البينية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة، وذلك تحت رعاية أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.  نهى سمير دنيا عميد الكلية، أ.د.ريهام رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا.

فتح باب التسجيل فى البرامج البينية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس 

أوضحت  أ.د.نهى سمير دنيا عميد الكلية أن الدراسة فى هذا الفصل الدراسى للبرامج البينية على مستوى الكلية تشمل برنامج الماجيستير والدكتوراة في الطاقة المستدامة والبيئة، برامج الماجيستير في ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية - تكنولوجيا اعادة التدوير-  الإستشارات البيئية).

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واضافت أنه سوف يتم فتح باب التقدم للبرامج داخل الأقسام في يناير ٢٠٢٤ التزامًا بقرار السيد الأستاذ الدكتور  رئيس الجامعة وتتضمن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمده  44 ساعة دراسة  للماجستير و54 ساعة للدكتوراه ،تشمل الساعات المواد الدراسية الإجبارية والإختيارية والباقي الساعات الخاصة بالرسالة العلمية.

وعن شروط التقدم للبرامج أكدت أ.د نهى دنيا عميد الكلية أنه يشترط  بالبرامج البينية المتاحة بالتعاون مع الجامعات الخارجية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي بتقدير جيد، ولا يجوز أن يتم قبول الطالب إلا في برنامج واحد فقط من الذي قام بالتسجيل فيهم.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم الدورة البيئية المتكاملة  أولا للتقدم الي أي برنامج للطلاب الجدد غير خريجي الكلية  ،مشيرة إلى أنه يمكن للطالب الحصول علي الماجستير خلال عام والدكتوراه خلال عامين في حالة اجتياز كافة الشروط لمنح الدرجة.

ويمكن للطلاب التسجيل فى البرامج عن طريق الرابط التالي 

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