في ذكرى وفاته، حسين عبد الرازق أحد أعلام اليسار المصري

في مثل هذا اليوم من عام 2018، توفي حسين عبد الرازق، أحد أعلام اليسار المصري والكاتب الصحفي وزوج الكاتب الصحفية فريدة النقاش.

عن حياة ونشأة حسين عبد الرازق

ولد حسين عبد الرازق لأسرة متوسطة الحال عام 1936 في محافظة أسوان، وانتقل مع العائلة إلى القاهرة ليكمل تعليمه هناك، وتخرج في الجامعة ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية المحاسبة والإدارة والاقتصاد سنة 1984م من جامعة الزقازيق فرع بنها.

بدأ حياته العملية صحفيًّا في جريدة الاشتراكي التي كانت تصدر عن الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم عمل في جريدة الجمهورية ضمن مركز الأبحاث، وكتب الكثير من التحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية حول قضايا عربية وأفريقية عديدة، ثم انتقل إلى جريدة الأخبار، وكان أحد مؤسسي منبر اليسار الذي تحول إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

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انتمى إلى تنظيمات سياسية تقدمية نادت بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وانتهى به المطاف في حزب التجمع اليساري عام 1976.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، كما أسس مجلة اليسار، واختير في لجنة الخمسين لتعديل الدستور 2013 كما كان عضوًا بالمكتب السياسي لحزب التجمع وترأس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية.

مؤلفات حسين عبد الرازق

أصدر حسين عبد الرازق كتابات هامة على رأسها كتابه «الأهالي.. صحيفة تحت الحصار» الصادر سنة 1994 عن دار العالم الثالث، والذي وثق فيه تجربة الصحيفة اليسارية الصادرة عن حزب التجمع خلال الفترة بين 1978 و1988 كما له مؤلفات سياسية عدة آخرها الأحزاب والطريق إلى الديمقراطية.

وفاة حسين عبد الرازق

وافته المنية يوم الخميس 30 أغسطس 2018 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

عن اليسار

مصطلح يمثل تيارًا فكريًا وسياسيًا يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده، ويرجع أصل مصطلح اليسار إلى الثورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية إلى النظام الجمهوري، ولا يزال ترتيب الجلوس نفسه متبعًا في البرلمان الفرنسي.

بمرور الوقت تغيّر وتشعّب استعمال مصطلح اليسار، بحيث أصبح يغطي طيفًا واسعًا من الآراء لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة اليسار، والتي تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية في أوروبا و‌الولايات المتحدة.

وهناك اختلاف بين اليساريين أنفسهم حول من يشمله اللفظ، فالديمقراطيون الاشتراكيون يؤكدون التزامهم بالديمقراطية ورفض الثورية التي يتبناها الشيوعيون الذين يرون الاشتراكية الثورية التي ترفض الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الممثل الحقيقي لليسار.