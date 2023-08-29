مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث مروري في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بطريق الخارجة أسيوط بعد نقطة الكيلو 112، في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين اصطدام سيارة نصف نقل مع سيارة ربع نقل بمركز الخارجة، بطريق الخارجة أسيوط، أسفر عن مصرع أحمد علي عثمان يعمل بالشركة المصرية للاتصالات، وإصابة السائق ياسر عطيه ورجب حلاج بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم.

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى إيداع المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت وحدة مرور الخارجة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.