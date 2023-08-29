الزمالك يعلن صرف مستحقات أوسوريو كاملة

نجحت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحه قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال أحمد فؤاد الوطن إن اللجنة الثلاثية تولي ملف كرة القدم والفريق الأول عناية واهتماما خاصا من أجل توفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني والإداري واللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد وبدء بطولة الكونفدرالية الافريقية والتي يستهلها الفريق بلقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي أنه قام بالفعل بصرف كافة مستحقات أوسوريو عقب عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل توفير كافة سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء لاسعاد الجماهير.

وشدد أحمد فؤاد الوطن على أن اللجنة تعمل ليل نهار وعلي مدار اليوم من أجل اسعاد جماهير الزمالك التى تستحق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن اللجنة في ضوء ما تم تكليفها به من وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية لن تبخل علي النادي واعضاءه وجماهيره بأي جهد لإعادة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة ثانية والجميع يأمل في أن تكون البداية في البطولة الأفريقية الكونفدرالية أفضل بداية.

ووعد احمد فؤاد الوطن الجميع برؤية ناديهم في الصورة التى تليق به إداريا ورياضيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة بفضل تكاتف الجميع واصطفاف كل أعضاء اللجنة ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير خلف الكيان الأبيض الذي يستحق من الجميع الوقوف بجانبه وبجانب فرقه الرياضية وعلي رأسهم فريق الكرة الأول.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الاستغناء عن محمد خضري لاعب وسط الفريق.

وقال مدير الكرة فى تصريحات خاصة لفيتو: لن نستغني عن اللاعب وسنقوم بإعارته من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والعودة من جديد لصفوف الزمالك.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن جلسته بالأمس مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن اللجنة تنهي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.

وأكد مدير الكرة أن اللجنة أنهت الإجراءات الخاصة بصرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وسيحصل المدرب على مستحقاته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبد الواحد السيد أن جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكدوا على أهمية ملف كرة القدم بالنادي وشددوا دعمهم المستمر لفريق الكرة من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات.

وفيما يخص ملف إعارة بعض اللاعبين أكد أن اللجنة وافقت على إعارة بعض لاعبي الفريق كي يستفيد اللاعبون من الناحية الفنية في الموسم المقبل.

الزمالك يعلن الانتهاء من ترتيبات السفر لتنزانيا

ومن ناحيته أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة برحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير المالي أنه تم حجز الطيران وتوفير الموارد المالية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل مواجهة بطل جيبوتي المرتقبة المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في تنزانيا.

وشدد على أنه تم الانتهاء أيضا من كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الداخلي المقرر له في مصر الجديدة بداية من يوم الرابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل توفير مناخ من الهدوء والتركيز لفريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات محليا وأفريقيا.

بيان حسن موسى

ومن ناحية أخرى أصدر اللواء حسن موسى بيانا رسميا منذ قليل، وذلك بعد ما قررت وزارة الشباب والرياضة توجيه الشكر له، وتعيين الدكتور عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية.

ونشر حسن موسى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي:"

فجأة وبدون أي مقدمات،، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبا، وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية التي تشكلت من قبل الجهة الادارية لتسير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة، ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة، حيث إنني كنت أقضي في النادي يوميا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها، ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة.



وأؤكد بأن وجودي داخل نادي الزمالك لخدمته من أي موقع وفي أي وقت هو بمثابة تكليف وليس تشريف، ورغم الحملة الكاذبة الممنهجه التي أتعرض لها منذ اللحظة الأولى لتكليفي بهذه المهمة إلا أنني لم أتوان عن خدمة نادينا بالشكل الذي يصب في المصلحة العامة لكيان الزمالك الكبير.



كما أؤكد بأنني أتشرف لكوني أحد حماة الوطن الذين حملوا أكفانهم على أيديهم لفترات طويلة خلال فترة عملي بوزارة الداخلية، ولذلك فأنا لا أتأخر عن خدمة وطني ونادي الزمالك في أي مكان أو زمان.. وأتمنى كل الخير والازدهار لنادينا وبالتوفيق للجنة الثلاثية في مهمتها.

الله - الوطن - الزمالك

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، حقيقة اعتذاره عن عدم تولى مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، إلا أن القرار لاقى انتقادات من بعض جماهير الزمالك، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد البعض أنه في طريقه للاعتذار عن عدم استكمال المهمة في القلعة البيضاء.

Advertisements

وأكد الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مستمر في مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية، ولا صحة تماما لما تردد حول اعتذاره عن عدم استكمال المهمة، مؤكدا أن الزمالك ناد عريق والجميع يسعى للحفاظ على استقراره وإعادته لمكانته في أسرع وقت.

وأضاف البناني ردا على أنباء غضب جماهير الزمالك: “أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، جئت لمهمة محددة ولن أتراجع عنها، وهدفنا الوحيد هو الدعوة لجمعية عمومية وإجراء انتخابات الزمالك في أسرع وقت ممكن، وتسليم النادي لمجلس منتخب”.

وشدد عماد البناني على أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن النادي كما تحدث البعض، وكلما حدث عقب صدور القرار هو جلسة تسليم وتسلم مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وغدا سيبدأ العمل الرسمي داخل النادي والدعوة لجمعية عمومية".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، بأنباء اعتذار الدكتور عماد البناني عن منصبه بعد الهجوم الجماهيري.

كما أكدت الإعلامية هناء حمزة، أن عماد البناني سيقدم اعتذاره عن عدم قبول عمله داخل نادي الزمالك بسبب غضب الجمهور خلال ساعات.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي بدلا من اللواء حسن موسى.

وفي السطور التالية نعرض 7 معلومات عن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي:

الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك

عماد البناني كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقا.

له العديد من الإنجازات في وزارة الشباب والرياضة خاصة في أحداث بورسعيد.

قرر عماد البناني سفر المصارع كرم جابر على مسئوليته الشخصية رغم الأزمات التي كان يمر بها اللاعب، قبل أن يعود بميدالية أولمبية.

عمل في وزارة الشباب والرياضة لمدة 35 عاما وتدرج في كافة المناصب الوظيفية حتى وصل إلى رئيس المجلس القومي للرياضة.

تواجد في رئاسة الاتحاد المصري لاتحاد الرياضة للجميع.

كان عماد البناني رئيسا للاتحاد العربي لاتحاد الرياضة للجميع.

أول تصريح من عماد البناني

وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

وأضاف:" الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.