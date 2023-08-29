أرباح موبكو المجمعة تقفز إلى 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام

كشفت القوائم المالية المجمعة لـ شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 6.4%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.41 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

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يشار إلى أن مصر لإنتاج الأسمدة موبكو سجلت صافي ربح مستقل بلغ 4.77 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 2.85 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.