أرباح أبوقير للأسمدة ترتفع إلى 14،64 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تحقيق ارتفاع في إيراداتها بنسبة 32% خلال العام المالي المنتهي في 30/ 6/ 2023 لتصل إلى 21.56 مليار جنيه مقابل 16.33 مليار جنيه عن العام المالي السابق وارتفعت صافي الأرباح بنسبة 61.7% لتصل إلى 14.64 مليار جنيه مقابل 9.05 مليار جنيه العام السابق.

شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية



ووفق القوائم المالية السنوية، كشفت الشركة أنها ستسدد 3.87 مليار جنيه ضرائب أرباح خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2,51 مليار جنيه عن العام المالي السابق بزيادة قدرها 1.36 مليارات جنيه.

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وتحققت هذه الزيادة نتيجة لاستراتيجية وضعها مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية برئاسة المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من خلال عمليات الإحلال والتجديد للمصانع ومراعاة ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي

مصنع أبوقير (1) يعمل منذ نحو 44 سنة، إلا ان إدارة الشركة والعاملين بها حرصوا على وضع خطط مدروسة ومعدة جيدا لمواجهة التحديات والتى من أهمها استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية علاوة على الاهتمام بالتسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة والسياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريق الأقتصادية والمناورة بين الأسواق لتحقيق أفضل النتائج إضافة إلي إدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

إنشاء نظام رقمي متكامل في شركة أبو قير للأسمدة



وانطلاقًا نحو تطبيق أعلى معايير الحوكمة، تم التعاقد مع شركة SAP العالمية لإنشاء نظام رقمي متكامل في شركة أبو قير للأسمدة يتكامل فيه نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP مع نظام إدارة المعلومات من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تعمل على ربط أنشطة الشركة الفنية والمالية وإتاحة البيانات مما سينعكس على سرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وتم بحمد الله بدء مرحله التشغيل الفعلي (GO-Live) للمنظومة الرقمية خلال الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن شركة أبوقير للاسمدة تعد ثاني أكبر شركة مدرجة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها نحو 64 مليار جنيه في ختام تداول 28/8/2023 بنسبة 106 في المائة مقارنة بالعام الماضي.