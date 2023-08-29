الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تفاصيل تنظيم وزارة الهجرة، معسكر أتكلم عربي لأطفال المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

طالبت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أطفال المصريين بالخارج الموجودين إجازة داخل مصر تسجيل بياناتهم لحضور معسكر أتكلم عربي.

معسكر أتكلم عربي 

وأشارت وزارة الهجرة أن التسجيل لحضور معسكر أتكلم عربي يشمل اطفال المصريين بالخارج من سن 8 إلى 13 سنة.


أكدت وزارة الهجرة  معسكر  "اتكلم عربي" سيكون يوم السبت القادم  ٢ سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة على أرض مصر.

وقد وضعت وزارة الهجرة رابط التسجيل لحضور فاعليات المعسكري من خلال الرابط من هنا 

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خطوات التسجيل للمشاركة بمعسكر أتكلم عربي 

وتضمنت خطوات التسجيل ما يلي:

_الدخول علي الرابط التالي من هنا 

_كتابة اسم ولي الأمر 

_دولة الاقامة بالخارج
_بريد إلكتروني

_رقم هاتف (واتس أب)
_اسم الطفل المشارك في المعسكر

_النوع 

_الجنس 


ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" تحت شعار "جذورنا المصرية"، أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب  متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب.

المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

وقالت السفيرة سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا، لافتة إلى أن هذا المعسكر خطوة جديدة في اطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئسية "اتكلم عربي" بالتعاون مع "الزمرة" برئاسة الأستاذة أميرة يوسف، مؤسسة الشركة، وهي شركة يقودها مجموعة من الشباب حيث سيكون هذا العمل بفكر وشكل جديد بمشاركة الشباب القائمين على إدارة الشركة، والذين وجدنا أن لهم نفس أهداف وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وتعريف الشباب باللغة العربية والتاريخ المصري العظيم.


ويأتي تنظيم الفاعليات في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

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