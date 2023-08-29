الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الجامعة العربية تعد ورقة مفاهيمية تربط بين الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تقوم هذه الدورة الهامة بالإعداد والتحضير لقمتين عربيتين الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، والدورة (33) للقمة العربية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وقالت “أبو غزالة”، خلال كلمتها  في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين، إن هذا الاجتماع يأتي لبحث الموضوعات الهامة، الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

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وأوضحت أن الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، قامت باقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، واخذًا في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لا سيما مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية

وأشارت إلى أن الأمانة العامة حرصت على إعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، حيث تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، وفي جميع القطاعات ذات الصلة.

وأضافت أن المجلس سيبحث غدًا، الأربعاء، عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الأخرى، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرهم من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وأعربت “أبو غزالة” عن سعادتها  لمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية، مرة أخرى في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبما يثري عمله، مؤكدة في الوقت نفسه دعم الجهود السورية الرامية إلى مواصلة مسيرتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على حياة الشعب السوري الشقيق.

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الجامعة العربية المجلس الإقتصادى والإجتماعى هيفاء أبو غزالة

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