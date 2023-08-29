الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رسالة قوية من فرنسا لأمريكا تتعلق بأزمة النيجر

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

قالت  وزيرة خارجية فرنسا، كاترينا كولونا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، إن ما حدث في النيجر ما هو إلى "إنكار للديمقراطية".


فرنسا تؤكد على دعم محمد بازوم 

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية قبل مؤتمر السفراء 2023، أنه "لا يوجد إنقلابيون ديمقراطيون"مؤكدة على  دعم باريس عودة النظام الدستوري بالنيجر حتى لو تردد آخرون، وذلك في إشارة إلى أمريكا.  

وقالت إن فرنسا تطالب بتمثيل قارة أفريقيا ضمن مجموعة العشرين.

وبالأمس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين: لقد واجهت فرنسا ودبلوماسييها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة.

 وقال ماكرون: أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد، فالدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر.



وأضاف:" سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم، وأن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم الذي انتخب  ديمقراطيا وكان شجاعا برفضه الاستقالة.

وأشار إلى أن الحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية، وكان المجلس العسكري في النيجر هدد باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

كما تجمع، يوم الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.
 

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فرنسا النيجر محمد بازوم مؤتمر السفراء باريس أمريكا ماكرون

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