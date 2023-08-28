متخصص في الشأن الأفريقي يتوقع تقارب النيجر مع روسيا خلال الفترة المقبلة

أزمة النيجر، قال الدكتور رمضان قرنى المتخصص فى الشأن الأفريقي إن حالة العداء المتزايد بين المجلس العسكرى بالنيجر وفرنسا جاءت نتيجة التحولات السياسية بعد إن كان هناك تعاون اقتصادى وعسكرى بوجود أربع قواعد عسكرية فرنسية بالنيجر بعهد الرئيس محمد بازوم وحدوث الانقلاب عليه وسبقه الخروج الفرنسى من مالى وبوركينا فاسو أصبحت النيجر مركزا للوجود الفرنسي وبالتالى الانقلاب على بازوم مثل خسارة كيرى لفرنسا.

وقف فرنسا مساعداتها التنموية للنيجر

أزمة النيجر، وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن فرنسا كانت تنظر للنيجر على أنها البديل الأمن إلا أن الانقلاب أدى إلى التحول فى السياسات من جانب المجلس العسكرى تجاه فرنسا نتيجة رفضها الاعتراف بالانقلاب والنظر إلى قراراته على أنها غير شرعية خاصة بعد أن أوقفت فرنسا مساعداتها التنموية للنيجر وهو ما ردت عليه النيجر بغلق المجال الجوي أمامها.

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دعم فرنسا للإيكواس للتدخل عسكريا

أزمة النيجر، وتابع: ما زاد من حالة العداء هو الموقف الفرنسي بدعمه تدخل الإيكواس عسكريا فى أزمة النيجر وهو ما ردت عليه النيجر بمطالبة السفير الفرنسي بمغادرة النيجر وساعدها ذلك على عمل حشد شعبي ضد القواعد الفرنسية بالنيجر، فى نفس الوقت الموقف الأمريكي حتى الآن يرفض توصيف الموقف بأنه انقلاب أضف إلى ذلك أن فرنسا خسرت العديد من الحلفاء الغربيين مثل موقف ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

وواصل حديثه قائلا إن السيناريو المتوقع خلال الأيام القادمة هو حدوث تقارب من النيجر مع روسيا وإجراء تعاون أمنى مع أمريكا وفى نفس الوقت تزايد موجة العداء مع فرنسا.

فشل جهود الوساطة

ويذكر أن كل جهود الوساطة والمفاوضات بين الإيكواس والنيجر فشلت وذلك من أجل إنهاء الأزمة بشكل سلمي دون اللجوء إلى التدخل العسكري.

ورفض المجلس العسكري في النيجر التراجع عن الانقلاب، وهو ما جعل مجموعة الإيكواس تستعد للخيار العسكري وتجهيز جيوشها للتدخل في نيامي.

وهناك انقسام داخل مجموعة الإيكواس لأي تدخل عسكري في النيجر، بسبب رفض دولتي مالي وبوركينا فاسو، والذين هددا بالدفاع عن النيجر في حال تعرضها لأي عمل عسكري، وقاموا بإرسال طائرات ومعدات عسكرية لنيامي.

وهددت هذه الدول بالانسحاب من مجموعة إيكواس في حال إصرارها على تنفيذ التدخل العسكري في النيجر.