الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 5000 لتر سولار وتحرير 28 محضرًا بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف  مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وتحرير 20 محضرا متنوعا فى مجال المخابز بمركز دمنهور.

 

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط مصنع لحيازته 2500 كيلو جرام ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وضبط مصنع بلاستيك لحيازته 2000 كجم جرام مواد خام مجهولة المصدر ومصنع لحيازته 5000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء بدون تصريح من مديرية التموين، كما تم تحرير 3 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

Advertisements

 

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 70 أسطوانة غاز كبيرة مملوئة بأحد مصانع الطوب يقوم باستخدام  اسطوانات الغاز فى غير الغرض المخصص لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


وفي حملات آخرى  تم ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات  و7 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

txt

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع أندية السكان بمراكز شباب المحافظة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حملات تموينية البحيرة مديرية التموين بالبحيرة دمنهور ملح طعام مجهول المصدر

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية