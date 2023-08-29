ضبط 5000 لتر سولار وتحرير 28 محضرًا بالبحيرة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وتحرير 20 محضرا متنوعا فى مجال المخابز بمركز دمنهور.

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط مصنع لحيازته 2500 كيلو جرام ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وضبط مصنع بلاستيك لحيازته 2000 كجم جرام مواد خام مجهولة المصدر ومصنع لحيازته 5000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء بدون تصريح من مديرية التموين، كما تم تحرير 3 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

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وبمركز كوم حمادة تم ضبط 70 أسطوانة غاز كبيرة مملوئة بأحد مصانع الطوب يقوم باستخدام اسطوانات الغاز فى غير الغرض المخصص لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



وفي حملات آخرى تم ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.