الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

ألقت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ ظَهَر في محتوى مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخُبر.

 

 

اتخاذ الإجراءات النظامية

وقال حساب الأمن العام السعودي عبر منصة  "إكس" المعروفة بـ "تويتر" إنه يتم جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل الإعلام الكويتية  بأن وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد مجموعة من الوافدين المصريين تشاجروا في أحد الأسواق التجارية.

Advertisements

مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة البحث والتحري بمحافظة مبارك الكبير تتابع وبدقة فيديو انتشر مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجارى بمنطقة القرين.
وأشار المصدر إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي شخص لا يلتزم بقوانين البلاد ومن يثير الفوضى.

تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين

وأضاف أنه جرى تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين في المشاجرة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمشاركة 10 وافدين مصريين في المشاجرة، وهناك اتجاه لإبعادهم عن البلاد.

كما كشف مصدر أمني لصحيفة "الراي" عن إجراءات فورية بدأت وزارة الداخلية اتخاذها بعد انتشار مقطع الفيديو حيث صدرت تعليمات لرجال المباحث بضبط أطراف المشاجرة كافة وإبعادهم عن البلاد.

وقال المصدر إن التعليمات الأمنية واضحة بعدم التساهل مع أي إخلال بالأمن والنظام العام، فضلا عن أن المشاجرة شهدت استخدام العنف والآلات الحادة وأثارت الرعب بين الناس ورواد السوق.

تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة 

وجدد التأكيد على أن وزارة الداخلية حازمة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة في حق كل من المخالفين، مشددًا على أن التعليمات بإبعاد أطراف المشاجرة الذين يبلغ عددهم نحو 10 وافدين تأتي في هذا الإطار، ولوضع حد لكل من لا يلتزم بقوانين البلاد ويحترمها من الوافدين والتأكيد على أن مصيره سيكون الإبعاد إلى بلده فورا.

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السعودية مصري في السعودية مقيم فى السعودية

مواد متعلقة

بعد عودة تشغيلها، شروط وزارة السياحة والآثار لسفر المعتمرين بالبواخر إلى السعودية

السعودية تقر عقوبات على ممارسة أي عمل يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص

انطلق من روسيا إلى السعودية مرورا بإيران، تفاصيل قطار الحاويات العابر للحدود

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية