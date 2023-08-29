بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

ألقت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ ظَهَر في محتوى مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخُبر.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وقال حساب الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس" المعروفة بـ "تويتر" إنه يتم جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد مجموعة من الوافدين المصريين تشاجروا في أحد الأسواق التجارية.

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مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة البحث والتحري بمحافظة مبارك الكبير تتابع وبدقة فيديو انتشر مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجارى بمنطقة القرين.

وأشار المصدر إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي شخص لا يلتزم بقوانين البلاد ومن يثير الفوضى.

تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين

وأضاف أنه جرى تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين في المشاجرة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمشاركة 10 وافدين مصريين في المشاجرة، وهناك اتجاه لإبعادهم عن البلاد.

كما كشف مصدر أمني لصحيفة "الراي" عن إجراءات فورية بدأت وزارة الداخلية اتخاذها بعد انتشار مقطع الفيديو حيث صدرت تعليمات لرجال المباحث بضبط أطراف المشاجرة كافة وإبعادهم عن البلاد.

وقال المصدر إن التعليمات الأمنية واضحة بعدم التساهل مع أي إخلال بالأمن والنظام العام، فضلا عن أن المشاجرة شهدت استخدام العنف والآلات الحادة وأثارت الرعب بين الناس ورواد السوق.

تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة

وجدد التأكيد على أن وزارة الداخلية حازمة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة في حق كل من المخالفين، مشددًا على أن التعليمات بإبعاد أطراف المشاجرة الذين يبلغ عددهم نحو 10 وافدين تأتي في هذا الإطار، ولوضع حد لكل من لا يلتزم بقوانين البلاد ويحترمها من الوافدين والتأكيد على أن مصيره سيكون الإبعاد إلى بلده فورا.