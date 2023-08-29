الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خفض الحد الأدنى للالتحاق بالمرحلة الثانوية بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فيتو

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلًا من 195 درجة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة 84.62%

أوضح محافظ الشرقية أنه تقررالتعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024  بفصول الخدمات تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

Advertisements

خفض تنسيق أولى ثانوي إلى 228 في الشرقية

 اصدرمحافظ  الشرقية قرارا في وقت سابق النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) طبقا للكشوف المرفقة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني
 

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136838 طالبا وطالبة حضر منهم 135706 طلبة وطالبات ونجح منهم 116583 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النزول بثانوى الخدمات في الشرقية تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي في الشرقية الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اخبارتعليم الشرقية

مواد متعلقة

الزمالك ينهي كافة تفاصيل القياسات الطبية للاعبين

استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا

استعجال تحليل المخدرات لعاطلين بتهمة حيازة منشطات مجهولة المصدر في مدينة نصر

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس (فيديوجراف)

انخفاض مفاجئ بمؤشر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

تشجيعا للمشروعات الصغيرة، خطة النواب تطالب بدعم الشباب للعمل الحر

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية