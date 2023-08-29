خفض الحد الأدنى للالتحاق بالمرحلة الثانوية بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلًا من 195 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقررالتعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 بفصول الخدمات تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

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خفض تنسيق أولى ثانوي إلى 228 في الشرقية

اصدرمحافظ الشرقية قرارا في وقت سابق النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) طبقا للكشوف المرفقة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني



وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136838 طالبا وطالبة حضر منهم 135706 طلبة وطالبات ونجح منهم 116583 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.

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