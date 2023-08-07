محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة 84.62%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدورالثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبه نجاح 84.62%

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 20197 طالب وطالبة حضر منهم 17978 ونجح منهم 15213 طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.40% حيث تقدم للامتحان 285 طالبا وطالبة حضر منهم 250 ونجح منهم 246 طالبا وطالبة.

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كما اعتمد المحافظ نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

خفض تنسيق أولى ثانوي إلى 228 في الشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) طبقا للكشوف المرفقة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136838 طالبا وطالبة حضر منهم 135706 طلبة وطالبات ونجح منهم 116583 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.