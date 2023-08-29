الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبير يكشف لـ فيتو سر إعلان إسرائيل عن مفاوضات التطبيع مع دول عربية

مفاوضات التطبيع،
مفاوضات التطبيع، فيتو

قال حسام أبوالعلا الباحث في الشؤون الأفريقية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمدت الكشف عن مفاوضات التطبيع مع عدد من الدول العربية لعدة أسباب أهمها هي تصدير صورة بأنها تلقى ترحيبا من الدول العربية وإشارة للخارج بأنها ليست دولة معزولة في المنطقة.


سر الكشف عن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية 


وأضاف حسام أبوالعلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تبقى على مسافة قريبة من الدول العربية خاصة التي تعاني من أزمات سواء أمنية أو اقتصادية تأخذها مدخل التطبيع مع تلك الدول.

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وأكد أبو العلا أن إسرائيل لديها مخططات قديمة تسعى من خلالها أن تكون عضوا مؤثرا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهي تكشف عن مفاوضات التطبيع كبالونة  اختبار  للشعوب العربية لمعرفة رد فعلهم تجاه التطبيع. 

وتابع:" ان لقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهي ولايتها، جاء في إطار التحركات التي يبذلها الدبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري إذ تيقن الدبيبة أنه خارج المشهد السياسي الليبي في المرحلة القادمة ".

واستطرد: لذا سارع لطلب دعم بعض الدول التي تريد استمرار المشهد العبثي الراهن وتعميق الانقسامات فأوعزت له إيطاليا بأن الطريق للحفاظ على موقعه يمر عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي وهو ما دفعه لتنظيم لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما.


وقال حسام أبوالعلا إنه يتصور أن تل أبيب تتوهم أن بإمكانها التطبيع مع عدد من الدول العربية خصوصا التي تمر بمرحلة من الانفلات الأمني والسياسي ما يجعل الأرض ممهدة لها بدعم عواصم أوروبية لكن نسي المحتل أن هناك رفضا شعبيا ورسميا كبيرا في الوطن العربي لأي أوجه من التطبيع أو العلاقات مع إسرائيل.. واتضح ذلك برفض الشعب الليبي والبرلمان ومجلس الدولة ووزراء وسياسيين ومسؤولين هذه الخطوة من المنقوش والتي لاقت معارضة كبيرة قبل اتخاذها لكن الدبيبة يراهن على الدعم الدولي المشبوه والمواقف الأوروبية الانتهازية التي لا تريد الخير لليبيا إنما تسعى لتمزيق البلاد للاستمرار في نهب خيراتها".

وأضاف:"وهي خطة جهنمية بدأتها منذ فترة طويلة لكنها غيرت التكتيك بعد ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي عام ٢٠١١، وكانت هناك مخططات اسرائيلية طويلة الأمد تستهدف شعوب وأنظمة عربية وجاءت فترة سقوط  بعض الأنظمة العربية بعد "الخريف العربي"  لتشجع تل أبيب على الإسراع في تنفيذ مخططاتها لكن رغبات حكومات الاحتلال المتعاقبة اصطدمت بإرادة شعبية فولاذية ترفض التطبيع   وما حدث في ليبيا يؤكد ذلك". 
 

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