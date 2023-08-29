الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط مطحن بداخله 8 أطنان دقيق بلدي قبل بيعه كفاخر بأسيوط

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

 قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تمكنت من ضبط محطن أهالي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بداخله 8 أطنان دقيق بلدي مدعم معاد نخله وطحنه مرة أخرى بغرض التربح وبيعه على أنه دقيق فاخر في السوق السوداء وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التي تتم بشكل دوري بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية ضمن خطة المحافظة الشاملة للرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومنع التلاعب بالأسعار ورصد أية حالات مخالفة وذلك في إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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حملات مكثفة على الأسواق 

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

 

ضبط 8 أطنان دقيق معاد نخله 

من جانبه أوضح ممدوح حماد وكيل مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تم تنفيذ حملة بالتعاون مع مباحث التموين بمشاركة العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين ومفتشي التموين أمجد الفونس وأحمد عبدالهادي ومحمد حسانين ومحمد بكر والأمناء محمد سيد ووليد محمد وتمكنت الحملة من ضبط مطحن مواني "أهالي" بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بداخلة 7.95 طن دقيق مدعم منها 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم و124 شيكارة دقيق معاد نخلها وطحنها وتعبئتها في شكائر بأسماء وعلامات تجارية وهمية زنة الشيكارة 50 كجم وميزان طبليه لزوم الوزن وماكينة خياطة وكمية من الشكائر الفارغة لعلامات مختلفة لزوم إعادة التعبئة. 

 

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كما تم ضبط كمية من شكائر الدقيق المدعم الفارعة التي تم تفريغها واعادة طحنها وتم التحفظ علي الكميات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه القانونية لافتًا إلى استمرار الحملات التموينية على مدار اليوم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للأسواق بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع لضبط المخالفين للقوانين والقرارات التموينية وتحقيق الأمن والسلامه للغذاء وقوت المواطنين.

 

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