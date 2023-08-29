الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

البرهان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. فيتو

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مصر حيث سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ووفقا لبيان مجلس السيادة السوداني  كان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي  مالك عقار إير والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

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 ويرافق رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان  مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان البرها أكد في كلمة مسجلة من بورتسودان أذيعت أمس الاثنين أنه لا يوجد اتفاق أو صفقة مع الدعم السريع.

كما شدد على أن القوات المسلحة لن تضع أيديها في أيدي المتمردين ووعد بالاستمرار في القتال، مشددًا على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وقال البرهان: نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك والقوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة.

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