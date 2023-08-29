نبذ العنف والتنمر واحترام الآخر، ندوات وحدة حماية الطفل بنادي المدينة المنورة بالأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بالأقصر ندوة توعوية عن نبذ العنف والتنمر واحترام الآخر بنادي المدينة المنورة بالأقصر.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.



وبحضور نجوي إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر ورشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر والشيخ مدحت عبد الستار الواعظ الأول بالأزهر الشريف والقس رويس عبدالملاك راعي كنيسة الطود.

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تضمنت الندوة عدة محاور من أهمها نبذ العنف وقبول الآخرين والامتناع عن التنمر على الآخرين لمنع مظاهر العنف اللفظي والذي يخلق مشكلات وضغوط نفسية لدى الأطفال للعيش في مجتمع متماسك خالي من التميز وإخراج نشء سليم متزن ويأتي ذلك عن طريق التمسك بالأخلاق الدينية والتسامح.



كما نظمت إدارة شباب أرمنت بالأقصر احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو، بنادي الشبان المسلمين بمشاركة مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بالأقصر.

تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وبدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة ترحيب للحضور من الدكتور أحمد إبراهيم مدير إدارة شباب أرمنت وفقرات كورال فنية لأعضاء مركز شباب الرزيقات وفقرات شعر وأناشيد وطنية لمركز شباب اولاد الشيخ.

وأكد الأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، في كلمته أن ثورة 32 يوليو تعد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث وحصلت في مصر تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة. تلك الثورة التي دونت بمبادئها العظيمة.. وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطـن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

كما استعرض مدير المديرية بالأقصر إنجازات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج وتمكين الشباب المصري، باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله، وهو ما توجه فخامته باعتبار عام 2023 عامًا للشباب المصري. والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تكوين شخصية المجتمع المصري ثقافيا ورياضيا واجتماعيا.