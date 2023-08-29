الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

ليس ميسي، لاعب أرجنتيني هو الأفضل للمرة الثالثة بالدوري الأمريكي

ميسي
ميسي

الدوري الأمريكي، توج الأرجنتيني تياجو ألمادا صانع ألعاب أتلانتا يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بالدوري الأمريكي، للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما سجل هدفا وصنع اثنين في انتصار فريقه، السبت، على ناشفيل برباعية نظيفة.

ومنذ بداية الموسم، سجل الأرجنتيني تياجو ألمادا 9 أهداف وصنع 13، وهو الأكثر مشاركة هجوميا، إلى جانب لوسيانو أكوستا، لاعب سينسيناتي.

كان لاعب الوسط الأرجنتيني، بطل العالم مع منتخب "الألبيسيليستي" في قطر 2022، قد حصل بالفعل على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع في الجولتين الأولى والرابعة.

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ويحتل أتلانتا يونايتد المركز السادس في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، بفارق 13 نقطة عن سينسيناتي المتصدر.

 

وعلي صعيد آخر  أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال مواجهة نيويورك رد بولز.

 

وحقق ميسي انتصاره التاسع مع إنتر ميامي بالعلامة الكاملة بعد 7 مباريات في كأس الدوريات ومباراة بكأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم.

إنتر ميامي يفوز علي نيويورك رد بولز


وبدأ ميسي اللقاء الذي انتهى بفوز إنتر ميامي بهدفين نظيفين وأقيم مساء السبت بالتوقيت المحلي على ملعب نيويورك رد بولز "رد بول أرينا"، من الدقيقة 60، وسط هتافات الآلاف من مشجعيه الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمه طوال المباراة.

 

وأحرز الهدف الأول للضيوف الباراجوائي دييجو جوميز بالدقيقة37، وسجل ميسي الهدف الثاني للفريق والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده في جميع المنافسات مع إنتر ميامي إلى 11 هدفا في 9 مباريات.

 

ويعد هذا الانتصار الأول لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد 11 مباراة دون فوز 8 هزائم و3 تعادلات، وبعدما كان يحتل آخر مركز في القسم الشرقي صعد للمرتبة قبل الأخيرة بـ21 نقطة بعد خوضه 23 مباراة.

 

ونجح ميسي  في قيادة الفريق لأول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات، كما تأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

 

وكشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تسبب في انتعاشة هائلة بأسعار تذاكر مباريات إنتر ميامي الأمريكي، بصورة ضخمة.


وبلغ متوسط أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي، 502 دولار (464 يورو).

وكان متوسط قيمة التذكرة الواحدة قبل قدوم النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي 46 دولارًا، وفقًا لما ذكرته شركة "فيفيدسيتس" لبيع التذاكر.


وأبرزت الشركة المتخصصة في بيع التذاكر أيضًا، أنها أغلى تذاكر لفريق ريد بولز تباع لمباراة في ملعبه، منذ أكثر من عقد.

 

وأفادت الشركة في رسالة إلكترونية أن "تذكرة أول مباراة لميسي في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز، حظيت بطلب أكبر من متوسط أي فريق في الدوري الأمريكي الموسم الماضي وفقا لمتوسط السعر".

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