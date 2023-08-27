ميسي في الصدارة.. تواجد بيليه ونيمار.. قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم

تعتبر صناعة الأهداف شيئًا هامًّا جدًّا في مباراة كرة القدم فلا تقل عن الهدف ذاته.

ويتميز العديد من اللاعبين بصناعة الأهداف بطريقة لافتة للأنظار تعجب الكثير من متابعي كرة القدم.

منهم من يقول عن صناعة الهدف هي الأكثر سحرًا من تسجيل الأهداف، وفي الآونة الأخيرة وصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لقمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وتعرض فيتو في التقرير التالي قائمة بأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم.

1-ليونيل ميسي

لعب الأسطورة الأرجنتينية رفقة برشلونة وباريس سان جيرمان ويلعب في الوقت الحالي ضمن صفوف انتر ميامي الأمريكي وكذلك كابتن للمنتخب الأرجنتيني استطاع البرغوث أن يحتل المركز الأول من حيث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم حيث وصل إلى 360 اسيست ومازال ليونيل ميسي يلعب مما يوجد احتمالية لزيادة عدد صناعته للأهداف ويعتبر أكثر فريق شهد أكثر صناعة من ليونيل ميسي هو نادي برشلونة الإسباني حيث لعب في صفوفه 17 عامًا قبل أن ينضم لصفوف فريق العاصمة الفرنسية لمدة موسمين.

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2-بوشكاش

يأتي أسطورة كرة القدم المجرية فرانك بوشكاش في المركز الثاني من حيث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم وصنع بوشكاش 359 هدف خلال مسيرته الكروية التي شهدت تواجده في ناديين فقط وهم ريال مدريد وراسنج سانتندير الاسباني وكذلك منتخب المجر وتواجد بوشكاش ضمن الجيل الذهبي لمنتخب بلاده حيث وصل إلى نصف نهائي كأس العالم ويعتبر أكثر فريق شهد صناعة للأهداف من قبل بوشكاش هو نادي ريال مدريد الذي شهد تواجده لمدة فاقت 15 عامًا.



3-يوهان كرويف

وفي المركز الثالث من حيث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم يأتي يأتي الأسطورة يوهان كرويف الذي لعب للعديد من للأندية الهولندية أبرزها اياكس وفاينورد ولعب لناديين إسبانيين فقط وهم برشلونة وليفانتي وكذلك شارك رفقة منتخب هولندا في العديد من المباريات وصنع كرويف خلال مسيرته الكروية 358 هدفًا كان أكثرها رفقة البلوجرانا الذي يعتبر واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الإسباني وشارك كرويف رفقة منتخب بلاده في العديد من البطولات الكبيرة حيث وصل رفقة الطواحين الهولندية الي نهائي كاس العالم.



4-بيليه

يعتبر اللاعب الراحل بيليه هو أحد لاعبي كرة القدم علي الإطلاق حيث يعتبره البعض الأفضل في التاريخ ويتواجد باستمرار في قائمة الافضل علي الاطلاق لم يلعب بيليه في أندية أوروبية حيث لعب في صفوف سانتوس البرازيلي وكذلك انضم للدوري الأمريكي في نهاية مسيرته وكذلك شارك ضمن صفوف منتخب البرازيل استطاع بيليه صناعة 351 هدف كان أكثرها رفقة ناديه سانتوس الذي لعب لصفوفه مدة تخطت 15 عامًا وحقق بيليه رفقة منتخب البرازيل لقب كأس العالم مرتين من ضمن 5 بطولات حققها منتخب السامبا في مشواره الكروي.



5-لويس سواريز

يأتي الأسطورة الأوروجوانية لويس سواريز في المركز الخامس من حيث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم حيث استطاع سواريز صناعة 297 هدفًا خلال مشواره الكروي ولعب لويس للعديد من للأندية أبرزها برشلونة وليفربول واتليتكو مدريد وإياكس الهولندي ويلعب حاليا ضمن صفوف نادي جرميو البرازيلي ومازال يمتلك لويس سواريز إمكانية زيادة عدد صناعته للأهداف في المرحلة المقبلة، ويعتبر أهم انجازات اللاعب مع منتخب بلاده الأوروجواي الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2010 والفوز بالمركز الثالث.

6- نيمار

فيما يأتي الجوهرة البرازيلية نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي الحالي في المركز السادس كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 289 هدف ولعب نيمار في العديد من الأندية أولها كان سانتوس البرازيلي ومن ثم انتقل إلى نادي برشلونة الاسباني وانتقل من البلوجرانا إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة قياسية قدرت 222 مليون يورو وصنع نيمار رفقة البلوجرانا أكبر عدد من الأهداف وحقق رفقتهم لقب لبطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 علي حساب نادي يوفنتوس الإيطالي وما زال أمام نيمار فرصة كبيرة لزيادة عدد صناعته للأهداف حيث ما زال يبلغ من العمر 31 عامًا.

7-دي ماريا

يأتي في المركز السابع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا حيث صنع 286 هدف خلال مشواره الكروي ولعب ديماريا للعديد من الاندية الاوروبية ابرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي ويلعب حاليًّا في صفوف فريق بينفيكا النادي الذي بدا من خلاله مشواره الكروي وحقق دي ماريا مؤخرًا لقب كأس العالم للمنتخبات رفقة منتخب بلاده التانجو وأحرز هدف في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا حينها فاز التانجو بركلات الترجيه بعد نهاية المباراة بالتعادل 4/4.

8- لويس فيجو

يأتي في المركز الثامن البرتغالي لويس فيجو ورصيده من صناعة الأهداف 283 وبدأ اللاعب فيجو مشواره في الدوري البرتغالي قبل أن ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني وفي مطلع القرن الحالي أحدث اللاعب ضجة كبيرة بعد انتقاله إلى فريق ريال مدريد الغريم التقليدي لنادي برشلونة ومن شم رحل إلى نادي انمتر ميلان الايطاالي وانهي مشواره من خلاله ويعد أهم إنجاز للاعب البرتغالي فيجو مع منتخب بلاده هو الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2006 والحصول علي المركز الرابع في البطولة.

9- بيكهام

يعد اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد أهم اللاعبين في دباية القرن الحالي حيث بزغ نجمه رفقة نادي مانشستر يونايتد ومن ثم ريال مدريد ولعب ضمن صفوف فريق ميلان الإيطالي وكذلك فريق باريس سان جيرمان ولعب في الدوري الأمريكي ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي وحقق معهم لقب بطولة الدوري للمرة الاولي في تاريخه ويأتي بيكهام في المركز التاسع ضمن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في التاريخ ورصيده 272 هدفًا ويملك حاليًّا نادي إنتر ميامي الأمريكي ويلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

10- جيجز

يأتي في المركز العاشر الويلزي جيجز الأسطورة التاريخية لفريق مانشستر يونايتد برصيد 271 هدفًا حيث قضى حياته الكروية ضمن صفوف الشياطين الحمر فقط في مسيرة امتدت لـ22 عامًا ولعب جيجز مع منتخب ويلز سنوات عديدة لكن دون تحقيق أي إنجاز يذكر رفقة منتخب بلاده.