إيمينيم يمنع المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي من استخدام أغانيه

ايمينيم ، كشف تقرير لموقه TMZ، أن مغني الراب الشهير ايمينيم، أرسل خطابا رسميا، إلي محامي حملة المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي الأسبوع الماضي، يطالبه فيه من التوقف عن استخدام موسيقاه في حملته الانتخابية.

ايمينيم ومرشح الانتخابات الأمريكية

وأوضح إيمينيم في الخطاب، الذي ارسله لمرشح الانتخابات الرئاسية فيفيك راماسوامي، اعتراضه على استخدام أغانيه، خلال المؤتمرات الانتخابيه التي يقيمها المرشح الرئاسي.

وكان مقطع فيديو للمرشح الرئاسي، انتشر عبر الانترنت يظهر استخدامه لموسيقي الرابر إيمينيم، وبالتحديد أغنية “Lose Yourself” في حدث سياسي في ولاية أيوا الإمريكية، قبل بضعة أسابيع.

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إيمينيم يهاجم الجيل الجديد للراب

هاجم الرابر الشهير، الجيل الجديد لمغني الراب، بعد سؤاله عن رأيه، في مغنيين الراب الحاليين علي الساحة الغنائية، وقال إيمينيم في تصريحات صحفية جديدة، “الجيل الجديد لا يفهم بالراب.. وعليهم أن يصمتوا”.

خطوبة ابنه الرابر العالمي إيمينيم

في سياق متصل، أعلنت "هيلي" ابنة مغني الراب الشهير"إيمينيم"، خطوبتها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت صور، تظهر فيها مع حبيبها Evan McClintock، وهو يعرض عليها الزواج، لتوافق ويهديها خاتم الزواج، ويحتفلا معا بخطوبتهما رسميًّا.

وهنأ عدد كبير من متابعي هيلي على موقع إنستجرام، ابنة المغني إيمينيم بخطبتها، متمنين لها حياة سعيدة.

إدمان أسطورة الراب إيمينيم

في سياق متصل أجرى أسطورة الراب المغني إيمينيم، مؤخرًا حوارًا فريدًا من نوعه مع مجلة XXL، تحدث فيه عن مرحلة إدمانه للمخدرات، والمشروبات الكحولية وكيف ساءت حالته الصحية والذهنية بسبب الإدمان.

أوضح المغني إيمينيم، خلال حواره، بأنه نجح في فترة من تقليل تعاطي المخدرات قائلًا: "لقد استطعت بأن أخفف من تعاطي المخدرات، وإخفاء ذلك عن الناس لفترة طويلة ولكن الحالة بدأت تسوء بشكل سريع وفقدت السيطرة.

وفي ذلك الوقت كانت هناك عداوة بين الرابر الشهير فيفتي سنت وجا رول، وكنا نقوم “أنا وفيفتي سينت” بإصدار ديس تراكات كل مرة معًا ضده، إلى أن بدأت أشعر بالتعب الشديد بين فترة ألبوم Marshall Mathers LP، وعندما كنت أعمل على ألبوم Encore، حينها كنت أتعاطى شتى أنواع المخدرات (الفيكودين، ڤاليوم)، بالإضافة للمشروبات الكحولية".

واستطرد إيمينيم حديثه خلال الحوار موضحًا: "اختفيت من عالم الموسيقى لفترة قصيرة، بعد ذلك ولم أشرح لماذا، حينها اكتشفت بأنني بدأت أفقد السيطرة كليًّا، عندما قمنا أنا وفيفتي سنت، وفرقته جي يونيت بأداء أغنية “You Don’t Know” في عرض صغير للجمهور.. وقمنا بعدها بإجراء مقابلة تلفزيونية كارثية بعد العرض مباشرة.

وبدأت خلال المقابلة علامات التعب والإرهاق وعدم الاتزان تظهر واضحة على ملامحي، وكان المذيع يتحدث إليَّ، ولم أتمكن من فهم ما يقوله، وهنا هرع صديقي فيفتي سنت لإنقاذ الموقف، فقام بتغطيته علي حالتي وأجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت لي ولم أرد عليها".

واحتفل النجم الأمريكي الشهير إيمينيم مؤخرًا بمرور ١٥ سنة، على تعافيه من إدمان الخمر والإقلاع عنه بشكل نهائي.