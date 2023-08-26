بعد الهاتريك الـ63، أول تعليق من رونالدو على خماسية النصر في شباك الفتح

الدوري السعودي، حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على كرة مواجهة الفتح بعدما سجل ثلاثية في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وحقق النصر فوزه الأول بالدوري السعودي، علي الفتح 5-0 بعد هزيمتين متتاليتين أمام الاتفاق 2-1، ثم التعاون 2-0.

وحصل رونالدو على كرة الهاتريك من الحكم عبد الله الحربي بعد توقيع الأخير عليها، قبل أن يلتقط "الدون" عدة صور مع الكرة.

ونجح رونالدو في تسجيل الهاتريك الثالث في مسيرته مع النصر والـ63 خلال مشواره بشكل عام مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

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تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوز النصر السعودي على الفتح بخماسية نظيفة، وتسجيله أول هاتريك هذا الموسم، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وقال رونالدو، في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعرف أهمية المباراة، لعبنا بشكل جيد واستطعنا تحقيق الانتصار".

وواصل: "سعيد بالانتصار وسعادتي أكبر بفرحة جمهورنا الذي وقف معنا وساندنا وكان عونا لنا، الفوز جاء بمجهود وتعاون الجميع، وليس بمجهودي وحدي".

وشدد رونالدو: "نتحسن من مباراة لأخرى، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصارات، سعيد بوجودي في المملكة، والدوري السعودي يزداد قوة باستقطاب النجوم".

وأتم: "ما زالت عند رأيي بأن الدوري مرشح ليكون واحد من أقوى الدوريات على مستوى العالم، وأنا سعيد بذلك، ما يمنحني طاقة إيجابية لتقديم أفضل ما لدي".

وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، رقما جديدا في الدوري السعودي بعدما صنع وسجل في مباراة واحدة لأول مرة منذ انضمامه إلى العالمي في يناير الماضي.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبا النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية “هاتريك” لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضًا.