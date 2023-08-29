الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية فى تعاملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، انطلقت حركة التداولات اليوم بجلسة التداول فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29/8/2023، وسط أجواء وتوقعات باختراق المؤشر الرئيسى للمستوى 18700 نقطة، بعد تخطى المستوى 18400 نقطة التاريخى خلال تداولات بداية هذا الاسبوع.

اقرأ التالى: 6 شركات بالبورصة تتصدر القائمة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع

 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

المؤشر الرئيسي EGX 30 يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي  18400 نقطة  وزياد\ة عمليات الشراء قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة والوصول السهل الى المستوى 20000 نقطة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

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تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالجلسة الاخيرة على وتيرة ايجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3702 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

حيث صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة.

حركة التداولات الاثنين 29/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة.

 

 

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