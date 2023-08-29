الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

هل يخترق المؤشر الثلاثيني بالبورصة المصرية المستوى 20000 نقطة، خبير يوضح

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، مستوى إغلاق قياسي جديد عند المستوى 18598 نقطة.

وقال محمد عبدالحليم  خبير أسواق المال، لـ “فيتو”: هذا المستوى هو الأعلى على مدار خمس سنوات منذ أبريل 2018، وأغلقت تعاملات الأمس بارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة.

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ايجى اكس، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18400 

وأضاف عبدالحليم قائلا: استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18400 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة والوصول السهل إلى المستوى 20000 نقطة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

 

حركة التداولات الاثنين 28/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو 

 

حركة التداولات الأحد 27/8/2023 

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات بداية الأسبوع نسبة 88.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 3.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 58.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 24.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,763.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,317.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

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