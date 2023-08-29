حفل ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بالوادي الجديد

احتفلت مكتبة مصر الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس، بنهاية الأنشطة الصيفية لأنشطتها والذي يعد ختاما لجميع ما تم تقديمه خلال فترة الصيف من الأنشطة المتنوعة والبرامج التعليمية الإبداعية والتفاعلية والثقافية، والتي تحرص من خلالها على تقديم الدعم للطلبة لتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والتعليمية.



وشهد ختام نشاط مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، الصيفي باستعراض جمباز ومسرح عرائس وكورال واستعراضات متنوعة، حيث جسدت تلك الفعاليات في لوحات فنية نفذها الأطفال في صورة تمثيلية وغنائية، إضافة إلى تكريم المشاركين في جميع الأنشطة والفعاليات الصيفية من النشء الذين استثمروا الفرصة التي أتيحت لهم من قبل المكتبة، وأسهمت فعالياتها بشكل كبير في صقل مواهبهم، وحصدوا من خلالها المعرفة والمهارة والعديد من الجوائز.

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قال الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير عام مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، سعينا من خلال تنظيمنا للنشاط الصيفي هذا العام إلى تعزيز الاستفادة الأمثل من أوقات الإجازات الصيفية لأبنائنا واستثمارها في مجالات تخدم صحتهم البدنية والنفسية، وتمنحهم فرصة مثالية للترفيه والتعلم.

وأضاف أنه شهد حفل ختام الأنشطة الصيفية حضورا مميزا من المسئولين وأولياء الأمور الذين عبروا عن سعادتهم لمشاركة أبنائهم في هذه الأنشطة التي جعلت من العطلة الصيفية أوقاتًا مفيدة لأبنائهم، ووسط أجواء من البهجة والسعادة شهد الحاضرون عرضًا مرئيًا للانشطة الصيفية تضمنت كافة الفعاليات التي تمت، وبعده تم تكريم المشاركين بمنحهم شهادات المشاركة والهدايا التذكارية.

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، أن الأنشطة الصيفية شهدت مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الترفيهية، ومشاركة مجموعة متنوعة من الأدباء والشعراء.

وأكد أن مكتبة مصر الجديدة قدمت رؤى واستراتيجيات تنموية وتربوية ومعلوماتية متنوعة تهدف إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع بأهمية القراءة وبناء علاقة مستدامة مع الكتاب ولتحقيق تلك الأهداف، وضعت المكتبة حزمة من البرامج والأنشطة الثقافية والمعرفية والتربوية للأجيال الجديدة، التي تسعى من خلالها إلى بناء أجيال المستقبل على أسس الثقافة والمعرفة، سواء عبر الندوات المتخصصة أو ورش العمل النظرية والعلمية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات عدّة.