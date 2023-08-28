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محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

كشفن هيئة مواني البحر الاحمر عن تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 668 شاحنة و142 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 298 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 370 شاحنة  و42 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

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كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و209 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 761 راكب بموانيها.

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