جيهان السادات، حكاية أقوى سيدات القرن العشرين، وهذا طلبها الأخير من السيسي

السيدة جيهان السادات، لقبت بأم الأبطال، أشهر وأقوى سيدات القرن العشرين، لعبت أدوارًا سياسية واجتماعية متعددة، كان لها أثر كبير في إصدار بعض قوانين الأسرة والأحوال الشخصية حتى سميت القوانين بقوانين جيهان، تزوجت الرئيس أنور السادات وحملت اسمه طوال حياتها ورحلت في 2021.



في مثل هذا اليوم 29 أغسطس 1933 ولدت السيدة جيهان رؤوف صفوت الشهيرة بـ جيهان السادات لأب مصري وأم إنجليزية، حصلت على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة وماجستير في الأدب المقارن ثم الدكتوراه، وقامت السيدة جيهان السادات بالتدريس بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وعملت أستاذًا زائرًا ببعض الجامعات في الولايات المتحدة.

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دور اجتماعي كبير

كوَّنت السيدة جيهان السادات جمعية في مركز تلا بالمنوفية لدعم استقلال السيدات الاقتصادي، كما ترأست الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري وقت قيام حرب أكتوبر لرعاية جرحى الحرب، وكانت تطوف على المستشفيات للتخفيف عن مصابي الحرب، وعملت على إنشاء مركز للعناية بالمعاقين بعد تزايد أعداد مصابي الحرب، ومركز تدريب لمساعدة المحاربين القدامى المصابين بالعجز لكي يعودوا إلى المجتمع كمنتجين، كما أنشأت مدينة الوفاء والأمل للمعوقين وأصحاب العاهات.

الرئيس السادات وزوجته الثانية السيدة جيهان السادات

تزوجت السيدة جيهان السادات بالضابط أنور السادات ـ أصبح رئيسًا لمصر ـ وعمرها 16 عامًا وكانت الزيجة الثانية له وتحكي عن بدايتها معه فتقول: قابلته لأول مرة في منزل ابن عمي بالسويس عام 1948 وأحببنا بعضنا وتمت خطبتنا، فقد وجدت به رجلًا سيكون المستقبل معه بالرغم من أن صديقاتي حين شاهدوه قالوا أكبر منك وليس جميلًا قلت سأتزوجه لما لديه من قيم ومبادئ، وتم زواجنا وأنجبنا ثلاث بنات لبنى، نهى، جيهان وابن واحد هو جمال، وفي عيد ميلادي قدم لي بصوته أغنية "يا ريتني طير" لفريد الأطرش وقال لي: بمنتهى الصراحة هذه هي هديتي لأني لا أملك شيئًا أقدمه إليك.



وعلى مدار فترة حكم الرئيس السادات كانت جيهان هي السيدة الأولى وقيل إنها كانت تحكم وتقرر من وراء الستار، وقد نفى الكاتب أنيس منصور ذلك وقال إنها ليس لها شأن بالسياسة وأن السادات لم يكن ليقبل ذلك.

شخصية غير عادية

كما وصف الكاتب أحمد بهاء الدين السيدة جيهان السادات بأنها شخصية غير عادية لها تأثير طاغٍ على من حولها مهما كان، فهي ليست سيدة جميلة وذكية فحسب، بل تتميز بعدد من الصفات التي تكسب بها الناس بسهولة شديدة لا تقاوم، جمعت في تكوينها بين الأبهة والفخامة والأمزجة الشعبية الصحيحة والتواضع والبساطة.

الاتجاه إلى العمل الأكاديمي

عندما اغتيل السادات في حادث المنصة خلال حضوره العروض العسكرية احتفالًا بانتصارات أكتوبر، انقلبت حياة السيدة جيهان السادات رأسًا على عقب، واتجهت إلى العمل الأكاديمي محاضرة في كبرى الجامعات الدولية وظلت تمارس ذلك النشاط حتى غيبها الموت لتلحق برفيق دربها الرئيس الراحل أنور السادات.



رحلت السيدة جيهان السادات عام 2021 وكانت قد طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يسمح لها بأن تدفن بجوار الرئيس السادات عند النصب التذكاري وبالفعل تم دفنها بجوار رفيق عمرها، ونعتها رئاسة الجمهورية ببيان قالت فيه (قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة) كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة جنازة عسكرية لها وقام بمنحها وسام الكمال وأطلق اسمها على محور الفردوس.

سيدة من مصر

وضعت السيدة جيهان السادات عدة مؤلفات منها كتاب "سيدة من مصر" الذي يحتوي على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسي كقرينة للرئيس السادات، وكتاب "أملي في السلام" الذي نشر عام 2009 وهو عبارة عن تحليل ورؤى سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام منشود.