الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز يبدأ تصوير "الفيل الأزرق 3" بداية 2024

كريم عبد العزيز في
كريم عبد العزيز في فيلم الفيل الأزرق، فيتو

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لبدء تصوير أحداث فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 3"، في بداية عام 2024، بعدما انتهى الكاتب أحمد مراد من سيناريو الفيلم.

 

ويجتمع كريم عبد العزيز مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد خلال الفترة المقبلة لقراءة السيناريو وعقد جلسات عمل عليه “بروفة ترابيزة” وكذلك ترشيح باقي أبطال العمل.

 

وكان كريم عبد العزيز قد قدم جزءين ناجحين من الفيلم الذي حمل نفس الاسم، والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، وكان الجزء الثاني أكثرهم نجاحًا بتحقيق إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه جعلته الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وحافظ على هذا الرقم قبل أن يتخطاها فيلمي “كيرة والجن” و"بيت الروبي" العام الماضي والحالي.

 

Advertisements

 

وكان كريم عبد العزيز قد نافس خلال موسم الصيف الحالي بفيلم “بيت الروبي” الذي شاركه بطولته كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية، وبدأ عرض الفيلم قبل عيد الأضحى بأسبوع.

 

ونجح “بيت الروبي” في كسر رقم “كيرة والجن” ليكون الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 126 مليون جنيه، وما زال يحقق إيرادات في السينمات حتى اليوم.

 

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كريم عبد العزيز فيلم الفيل الأزرق 3 أحمد مراد مروان حامد اخبار الفن

الأكثر قراءة

العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

جيهان السادات، حكاية أقوى سيدات القرن العشرين، وهذا طلبها الأخير من السيسي

موقف محرج لـ هشام عباس في حفل القلعة، وأحد الجمهور يلفت نظره (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

بداية غير مباشرة، تعليق ناري من شراقي على مفاوضات سد النهضة

كواليس اليوم الأخير بمعسكر حكام النخبة، بيريرا يغضب قضاة الملاعب، يعتزم إحكام قبضته الموسم الجديد، والعطار يعد بصرف المستحقات

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

المزيد
الجريدة الرسمية