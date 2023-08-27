تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ارتفع عدد قتلى حادث التصادم بين سيارة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن وسيارة أخرى كان يستقلها عدد من الشباب يصل إلى 3، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا بالعناية المركزة، وفي ظل ما يحدث يتساءل الجميع عن وضع فاطمة من الناحية القانونية.

ومن جانب آخر، فسر حسن عامر خبير حوادث السيارات، كيفية وقوع الحادث، خاصة أن هناك روايتين للقصة، الأولى أن الفاشينيستا الكويتية تجاوزت الإشارة الحمراء بسرعة 140 كلم، فاصطدمت بالسيارة التي كانت تقطع مسارها، والرواية الثانية أن فاطمة تجاوزت الإشارة هربا من ملاحقة هذه السيارة لها.

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور لسيارة مشهورة سناب شات، الكويتية #فاطمة_المؤمن، التي تسببت

بوفاة شخصين وإصابة آخرين.⁰وأظهر مقطع فيديو، سيارة مشهورة سناب شات، من نوع بنتلي، وقد لحقت بها أضرار كبيرة من المقدمة بسبب الحادث.

الجدير بالذكر، أن الشرطة… pic.twitter.com/SvI31CuO4l — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 25, 2023



سيارة "فاطمة" كانت تسير على سرعة 140 كيلومترا

ومن جانبه، أيد خبير حوادث الطرق الرواية الأولى لوقوع الحادث، مؤكدا أن سيارة "فاطمة"، كانت تسير على سرعة 140 كيلومترا، وقطعت الإشارة الحمراء، وأثناء ذلك فوجئت بالسيارة الأخرى أمامها مما أدى لوقوع الحادث.

بداية الحادث الأليم

منذ الخميس الماضي، يتصدر اسم الفاشينيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، الترند بعد وقوع حادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مع العلم أن وسائل إعلام ذكرت أنها تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص.

هذي سياره الطرف الثاني الي كان فيها اخوي في حادث الفاشنستا واخوي حاليا يرقد في المستشفى على اثر الحادث حيث اصابته بكسور عديده بالجسم وثلاث فتحات بالمثانه والكلى وكسر بالحوض ولذلك اناشد وزير الداخليه بمنع تدخل الوسطاء في هذي القضيه لاخراج الفاشنستا#فاطمه_المومن #الفاشنيستا pic.twitter.com/EKMOKnLjvz — عبدالله الشتيلي (@AlShtaily89) August 25, 2023

تحرش

وتتسارع المستجدات في شأن هذا الحادث، آخرها ما تحاوله المحامية شقيقة الفاشينيستا الكويتية برفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش، وهذا الموضوع أغضب رواد مواقع التواصل في الكويت، والعديد منهم قام بالتعبير عن استيائه، لا سيما أنها تسببت بقتلهما وتحاول قتلهما مرة أخرى عن طريق التشهير بهما.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن تهمًا عدة وجهت للفاشينيستا، منها: تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بشكل غير طبيعي، والتسبب بمقتل أشخاص عن طريق الخطأ.

وحول حقيقة محاولتها الهروب من مكان الحادث، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد في تصريحات لوسائل إعلام محليّة عند وقوع الحادث إنه يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن بنفسه، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية ومحاولة تهريبها.

وكان النائب الأول ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، قد أدى واجب العزاء لأسرة الشاب المتوفى يوسف بدر الكعمي، الجمعة، ووعد وأقسم أن تجري التحقيقات بدون وساطة أو انحراف عن العدالة.

كما أدّى وزير الداخلية زيارة ثانية إلى منزل ذوي المتوفى وليد جاسم بن زنيوط المطيري بمنطقة العمرية لمواساتهم، ولتقديم واجب العزاء لعائلة الضحية الثانية في حادثة السير.

القبض على الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

وفي تفاصيل الحادثة، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مساء الخميس الماضي، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدّى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخرين، جراء تجاوزها الإشارة الحمراء.

وانتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت، وقد أثار هذا الحادث اهتمام الجمهور وتساؤلات حول تفاصيل الحادث وسبب وقوعه.

وتسبب الحادث في وفاة مواطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

