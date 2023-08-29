إجراء يائس اختاره مجانين، كوريا الشمالية تهاجم دولا أوروبية أرسلت إف-16 لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية، انتقدت كوريا الشمالية قرار هولندا والدنمارك والنرويج تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، ووصفته بأنه عمل مناهض للسلام.

وقال معهد كوريا الشمالية للدراسات الدولية في بيان باللغة الإنجليزية ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "قرار هذه الدول بإرسال مقاتلات هو عمل مناهض للسلام لأنه يحرض على حرب طويلة الأمد ويدمر السلام والاستقرار الإقليميين بالكامل".

وأفاد بأن الولايات المتحدة التي تعمدت اتخاذ موقف حذر تجاه طلب نظام زيلينسكي توريد مقاتلات أمريكية الصنع منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أزالت أخيرا قناعها وأعطت الضوء الأخضر لعرض دول أوروبا الغربية بتقديم الدعم لها.

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نية أمريكا والدول الأوروبية الشريرة لهزيمة روسيا

وأكد أن هذا القرار يعد إجراء يائسا اختاره مجانين المواجهة ضد روسيا، الذين فوجئوا بالهزائم المتكررة للهجوم المضاد الذي شنته كييف.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخطوة تظهر النية الشريرة للولايات المتحدة والدول الأوروبية لهزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي المجرم الرئيسي الذي يدفع أوروبا إلى حافة حرب نووية مروعة.

وأوضح في بيانه أن بعض الدول الأوروبية تأخذ زمام المبادرة في دعم الجيش الأوكراني، مشددا على أنه عمل متهور مبني على "الثقة العمياء" بالمظلة الأمنية الأمريكية.

الولايات المتحدة المجرم الرئيسي

ومضى المعهد قائلا: "ليس سرا أن الولايات المتحدة التي لم تكتف بالضغط على الدول الأوروبية لتزويد سلطات زيلينسكي بمقاتلات سوفيتية الصنع منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، شكلت مؤخرا تحالفا لتوفير المقاتلين من خلال حشد حلفائها وتخصيص كمية كبيرة من الأموال لتدريب الطيارين الأوكرانيين لقيادة المقاتلات الأمريكية الصنع.

وأفاد بأن الواقع يثبت بوضوح أن الولايات المتحدة هي المجرم الرئيسي الذي يعرقل التسوية السلمية للنزاعات ويدفع أوروبا بأكملها إلى بوتقة حرب نووية مروعة من خلال تحريض أتباعها على تزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة.

وذكر المعهد أن المجتمع الدولي الصالح بما في ذلك كوريا الشمالية، يدين هذه الخطوة.

واختتم بالقول "لا شيء يمكن أن يمنع تقدم الجيش الروسي الشجاع والشعب الروسي في الدفاع عن العدالة والسلام، كما أن الولايات المتحدة والغرب محكوم عليهما بالخراب".

خطط أوروبية لتزويد أوكرانيا

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت بأن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" ومروحيات "مي-24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا "يعتزم الجيش التشيكي تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".

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