الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون يعرض جون أوكلي للبيع في الميركاتو الصيفي

جون أوكلي، فيتو
جون أوكلي، فيتو

قرر مسئولو نادي المقاولون العرب، عرض المهاجم النيجيري جون أوكلي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

 

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

 

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جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا في وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

 

وعلي صعيد آخر أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ضم محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد.

ووقع محمود وادي على العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن النادي أتم إجراءات استعارة اللاعب من نادي بيراميدز.

 

 

عمر فايد ينتقل لنادي فناربخشة التركي


وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص به.

 

ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميًّا لمدة 4 مواسم.

 

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدًا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

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