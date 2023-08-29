بفرق الأقصر وبورسعيد، قصور الثقافة تختتم فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية (صور)
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية، والتي انطلقت في شهر يوليو الماضي بقصر ثقافة الأنفوشي.
وشارك في الفعاليات العديد من الفرق الفنية التي قدمت لأهالي وضيوف المدينة من المصطافين أروع الاستعراضات الفنية وتعرفوا من خلالها على تراث وفلكلور وعادات مختلف محافظات مصر ممثلة في هذه الفرق.
فرقة الأقصر للفنون
واختتمت فرقة الأقصر للفنون الفعاليات بتقديم مجموعة من أروع فقراتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق، ومنها: الصعيدي، والفلاحي، التنورة الملاوية، أفراح الأقصر، النوبي، بالإضافة إلى فاصل عزف على آلة الربابة مع أصغر موهبة في الفرقة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور.
فرقة بورسعيد
وقدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح باقة من أجمل التابلوهات الاستعراضية المتميزة والمعبرة عن التراث والفلكلور البورسعيدي الأصيل.
ومنها "شباب البحر، البحرية، الصياد، الخلاله، آه يالاللي، ياطير يارمادي د، بتغني لمين ياحمام".
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